Regionalliga West: Vertragsauflösung beim SC Wiedenbrück

Vertragsauflösung beim SC Wiedenbrück: Ein Spieler verlässt den Regionalligisten und wechselt zum Tabellenführer der Mittelrheinliga.

Der SC Wiedenbrück überwintert auf dem elften Tabellenplatz der Regionalliga West. Das oberste Ziel der Westfalen im neuen Jahr dürfte klar sein: So schnell wie möglich den Klassenerhalt fix machen.

Takahito Ono wird in der zweiten Saisonhälfte allerdings nicht mehr zum Kader von Trainer Daniel Brinkmann gehören. Der SCW und der 27 Jahre alte Innenverteidiger haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Ono wird zum FC Hennef in die Mittelrheinliga wechseln. Das gaben die Wiedenbrücker vor einigen Tagen bekannt.

Ono war erst im Sommer in den Kreis Gütersloh gekommen - vom Mittelrheinligisten Viktoria Glesch-Paffendorf. Doch die Hinrunde lief mal so gar nicht nach Plan für den Japaner, der seit 2018 in Deutschland spielt.

Wiedenbrück-Abgang wechselt zu Mittelrhein-Spitzenreiter

Verletzungsbedingt blieb er in allen Regionalliga-Partien außen vor. Nur dreimal gehörte Ono zum Kader. Seine einzigen beiden Einsätze für Wiedenbrück bestritt er im Westfalenpokal und erzielte beim 7:0 gegen den VfR Wellensiek in der ersten Runde einen Treffer.

Nach nur einem halben Jahr verlässt Ono den Kreis Gütersloh wieder. Er plant den Neustart in Hennef. Womöglich kommt es in der nächsten Saison zum Wiedersehen mit Wiedenbrück. Die 05er steuern als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung auf den Aufstieg in die Regionalliga zu.

SC Wiedenbrück: Der Winterfahrplan im Überblick

6. Januar: Trainingsstart

14. Januar: Victoria Clarholz/Oberliga (H, 14 Uhr)

18. Januar: FC Gütersloh/Oberliga (H, 19.30 Uhr)

21. Januar: SC Paderborn II/Oberliga (A, 12 Uhr)

25. Januar: SG Finnentrop-Bamenohl/Oberliga (H, 19 Uhr)

28. Januar: KSV Hessen Kassel/Regionalliga Südwest (H, 14 Uhr)

4. Februar: Regionalliga-Start gegen Rot Weiss Ahlen (A, 14 Uhr)