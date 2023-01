Halle Wuppertal: Der WSV-Kader im Überblick - Diese 16 Teams kämpfen um den Titel

Während an anderen Standorten wie zum Beispiel Essen, Mülheim oder Dortmund die Hallenstadtmeisterschaft mehrere Tage dauert, wird in Wuppertal der Titel an einem Tag, dem Samstag, vergeben.

Bei der 34. Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft, die der FSV Vohwinkel veranstaltet, sind natürlich alle Augen auf den Wuppertaler SV gerichtet. "Wir wissen, dass wir als WSV, die Nummer eins der Stadt, beobachtet werden. Wir wollen auch einen erfolgreichen Hallen-Samstag spielen. Mal schauen, wie wir am Ende abschneiden", sagt WSV-Sportchef Stephan Küsters vor der Stadtmeisterschaft gegenüber RevierSport. Die Fans der Rot-Blauen sind natürlich gespannt, mit wem Trainer Hüzeyfe Dogan auf dem Parkett antreten wird. Der Kader steht mittlerweile. Kevin Rodrigues Pires, Philipp Hanke, Giulio Multari und Lewin D'Hone aus der Regionalliga-Mannschaft sowie Mert Temiz, Dorian Wächter, Maurice Röttgen, Enes Tekin und Ryan Nelson Mawamba Menougong aus der U19-Bundesligamannschaft sollen für den WSV einen erfolgreichen Samstag bei der 34. Wuppertaler Hallenstadtmeisterschaft absolvieren. Als Trainer wird Samir El-Hajjaj den Kader betreuen. Bis auf die vier genannten Profis wird der restliche Teil des Wuppertaler Kaders ab 11 Uhr "auf dem Gelben Sprung" gegen Oberligist TVD Velbert ein Testspiel bestreiten. Der komplette Spielplan für die 34. Wuppertaler Hallenfußballstadtmeisterschaft in der Uni-Halle im Überblick (Spielplan-Quelle: www.rot-blau.com): Gruppe A: 10:00 Uhr: SSV Sudberg - Fortuna Wuppertal 10:15 Uhr: Wuppertaler SV - Viktoria Rott 12:00 Uhr: SSV Sudberg - Wuppertaler SV 12:15 Uhr: Viktoria Rott - Fortuna Wuppertal 14:00 Uhr: Fortuna Wuppertal - Wuppertaler SV 14:15 Uhr: Viktoria Rott - SSV Sudberg Gruppe B: 10:30 Uhr: Germania Wuppertal - Grün-Weiß Wuppertal 10:45 Uhr: FSV Vohwinkel - SV Jägerhaus-Linde 12:30 Uhr: Germania Wuppertal - FSV Vohwinkel 12:45 Uhr: SV Jägerhaus-Linde - Grün-Weiß Wuppertal 14:30 Uhr: Grün-Weiß Wuppertal - FSV Vohwinkel 14:45 Uhr: SV Jägerhaus-Linde - Germania Wuppertal Gruppe C: 11:00 Uhr: SV Bayer Wuppertal - TSV Beyenburg 11:15 Uhr: TSV Ronsdorf - Hellas Wuppertal 13:00 Uhr: SV Bayer Wuppertal - TSV Ronsdorf 13:15 Uhr: Hellas Wuppertal - TSV Beyenburg 15:00 Uhr: TSV Beyenburg - TSV Ronsdorf 15:15 Uhr: Hellas Wuppertal - SV Bayer Wuppertal Gruppe D: 11:30 Uhr: Union Wuppertal - Sportfreunde Wuppertal 11:45 Uhr: Cronenberger SC - SC Sonnborn 13:30 Uhr: Union Wuppertal - Cronenberger SC 13:45 Uhr: SC Sonnborn - Sportfreunde Wuppertal 15:30 Uhr: Sportfreunde Wuppertal - Cronenberger SC 15:45 Uhr: SC Sonnborn - Union Wuppertal Viertelfinale: 16:00 Uhr: Platz 1 Gruppe A - Platz 2 Gruppe C 16:15 Uhr: Platz 1 Gruppe B - Platz 2 Gruppe D 16:30 Uhr: Platz 1 Gruppe C - Platz 2 Gruppe B 16:45 Uhr: Platz 1 Gruppe D - Platz 2 Gruppe A Halbfinale: 17:15 Uhr: Gewinner 16:00 Uhr - Gewinner 16:15 Uhr 17:30 Uhr: Gewinner 16:30 Uhr - Gewinner 16.45 Uhr Spiel um Platz 3: 18:00 Uhr: Verlierer 17:15 Uhr - Verlierer 17:30 Uhr Finale: 18:15 Uhr: Gewinner 17:15 Uhr - Gewinner 17:30 Uhr

