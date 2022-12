1. FC Köln II: "Wir haben bisher eine katastrophale Runde gespielt"

Die U21 des 1. FC Köln überwintert auf einem Abstiegsplatz. In der Bilanz der bisherigen Runde legt Trainer Mark Zimmermann den Finger in die Wunde.

Die Regionalliga-Mannschaft des 1. FC Köln gehört zu den großen Enttäuschungen in dieser Saison.

Die U21 der Kölner, die in den letzten Jahren für tolle Leistungen, gute Ergebnisse und ordentliche Tabellenplätze bekannt war, überwintert im Tabellenkeller.

Umso bitterer: Die Sieglosserie von zehn Begegnungen in Folge nimmt der FC-Nachwuchs gar in das neue Jahr 2023 mit.

Trainer Mark Zimmermann über…

… die Hinrunde in der Regionalliga West: "Wir haben bisher eine katastrophale Runde gespielt. Wir stehen auch nach den drei Rückrundenspielen nicht gut da. Es hat sich nichts gebessert und wir nehmen auch noch die Sieglosserie ins neue Jahr mit. Wir sind vom Start weg der Musik hinterhergelaufen. Wir haben im Sommer einen relativ großen Umbruch vollzogen. Viele Stammspieler haben uns verlassen. Sehr viele junge Spieler sind aus unserem Nachwuchs, aber auch extern zu unserer Regionalliga-Mannschaft gestoßen und befinden sich noch im Lernprozess. Wir hatten nicht diesen Flow-Zustand, keine Konstanz in den Leistungen. Die positiven Ergebnisse waren einfach nicht da. Deshalb war es eine katastrophale Runde."

… personelle Veränderungen in der Winterpause: "Stand jetzt, werden wir unverändert ins Jahr 2023 gehen. Die Profis genießen bei uns Priorität und eventuell wird da noch nach Verstärkungen gesucht."

… die Ziele für 2023: "Das erste Ziel muss sein, schleunigst diese Bilanz von zehn nicht gewonnenen Spielen in Serie zu beenden. Wir müssen vom Start weg die letzten 14 Spiele Vollgas geben und punkten. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen Taten folgen lassen und nicht nur etwas erzählen. Auch bei einer jungen Mannschaft geht es um Ergebnisse, auch wenn die Leistungen im Vordergrund stehen. Doch in dieser Situation sind Resultate wichtiger. Das sind die Jungs nicht gewohnt und der Druck wächst natürlich. Aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Die Dichte in der Liga ist so groß, dass wirklich nur Nuancen in den Spielen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir müssen uns das Quäntchen Glück wieder erarbeiten."

… die Vorbereitung: "Die Vorbereitung beginnt bei uns am 5. Januar. Wir werden kein Trainingslager absolvieren. Insgesamt haben wir vier Testspiele vereinbart. Es geht gegen Baumberg, Königsdorf, den Bonner SC und TSV Aubstadt."