Der FC Schalke 04 II feierte zum Jahresabschluss eine 5:0-Torflut gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln. Trainer Jakob Fimpel lobte die anhaltende Gier in der Knappen-Offensive.

Bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hat sich der FC Schalke 04 II im Duell der Zweitvertretungen gegen die U21 des 1. FC Köln warm geschossen. Die Knappen verabschiedeten sich mit einem 5:0-Kantersieg in die vorzeitige Winterpause.

Trainer Jakob Fimpel sah eine nahezu perfekte Umsetzung seiner Vorgaben: „Wir haben genau das auf den Platz gebracht, was wir uns am Anfang der Saison vorgenommen haben. In einem direkten Duell mit einer Nachwuchsmannschft waren wir giftig, intensiv, konsequent nach vorne, hatten ein hohes Tempo und sind spielerisch ordentlich aufgetreten. Ich bin sehr zufrieden.“

Für den 33-Jährigen sind Aufeinandertreffen mit anderen Zweitvertretungen etwas ganz Besonderes. In diesen Partien sei aufgrund der „etwa gleichen Altersgruppe“ der „größte Vergleich zu ziehen“. Gegen die Geißböcke konnte Königsblau nun auch das zweite Duell in dieser Spielzeit für sich entscheiden.

Drei Schalke-Profis im Aufgebot

Durch einen Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff gingen die Blau-Weißen mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wurde allerdings kein Gang zurückgeschaltet, sondern mit Power auf die Tore vier und fünf gespielt. Fimpel lobte den anhaltenden Offensiv-Drang: „Ich finde gut, dass wir uns in der zweiten Halbzeit nicht auf diesem Zwischenstand ausgeruht, sondern weiter nach vorne gespielt und uns dann nochmal belohnt haben.“

Die Gier auf ein Tor sei bei „ganz vielen in dieser Mannschaft zu spüren“. Kleinste Fehler im Mittelfeld der Kölner nutzte Schalke für ein blitzschnelles Umschaltspiel in die Tiefe. „Uns zeichnet aus, dass wir immer wieder aus dem Mittelfeld gefährlich werden. Wenn wir es dann noch defensiv so wie gegen Köln im Griff haben und wenig zulassen, dann ist das richtig gut“, resümierte Fimpel.

Der Coach bot neben Torwart Justin Heekeren auch die Jungprofis Kerim Calhanoglu sowie Sidi Sané aus dem Bundesligakader der Knappen auf. Der Bruder von Nationalspieler Leroy erzielte den Treffer zum 4:0 per Kopf nach einer Ecke. Fimpel mit Lob: „Das Kopfballtor macht er gut. Er stieg im richtigen Moment hoch, nutzte seine Dynamik im Absprung und ließ den Ball nur drüber streichen. Wenn er ein bisschen Platz hat und in die Tiefe laufen kann oder Eins-gegen-eins-Situationen hat, dann ist er immer gefährlich.“

Fimpel zieht Jahresfazit

Für den FC Schalke 04 II ist das Fußballjahr aufgrund der Absage des Auswärtsspiels beim SV Lippstadt nun beendet. 30 Zähler aus 19 Spielen - Fimpel mit dem Fazit: "Wir haben mitten in der Hinrunde, wo wir total fahrlässig waren mit unseren Torchancen, schon einiges liegen lassen. Im Großen und Ganzen können wir aber zufrieden sein. Wir haben Ziele und Potenziale, welche wir im neuen Jahr abrufen wollen.“