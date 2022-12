Schalke: U23 vorzeitig in der Winterpause - Jahresabschluss 2022 in 2023 verlegt

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Freitag mit 5:0 gegen die U21 des 1. FC Köln gewonnen. Damit haben sich die Gelsenkirchener auch in die Winterpause verabschiedet.

Der FC Schalke 04 II hat das letzte Spiel des Jahres 2022 mit 5:0 gegen den 1. FC Köln II gewonnen und sich damit vorzeitig in die Winterpause verabschiedet.

Denn das für Samstag, den 10. Dezember 2022, geplante Auswärtsspiel beim SV Lippstadt 08 wird nicht stattfinden. Das für diesen Tag angesetzte Heimspiel des SVL gegen die U23 des FC Schalke 04 wird verlegt. Für den SV Lippstadt 08 bedeutet dies, dass das Fußballjahr 2022 am Samstag (3. Dezember 14 Uhr) nach dem Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen beendet ist.

"Das Spiel gegen die zweite Mannschaft vom S04 soll am 22. Februar 2023 um 19 Uhr nachgeholt werden. Grund für die Verlegung sind immer noch die baulichen Maßnahmen, die in der Liebelt-Arena im Bereich des Gästeblocks durchgeführt werden. Diese sollen in der Winterpause abgeschlossen werden, so dass ab dem Frühjahr 2023 auch Anstoßzeiten nach 18 Uhr möglich sind. Dies war aufgrund der Lärmschutzauflagen bislang nicht möglich", heißt es in einer Pressemitteilung des SV Lippstadt.

Stand jetzt startet die Zweitvertretung des FC Schalke dann mit einem Heimspiel (4. Februar 2023, 14 Uhr) gegen den SV Rödinghausen ins neue Jahr. Es folgen die Partien gegen Fortuna Köln (11. Februar, 14 Uhr) - ebenfalls in Gelsenkirchen - und beim 1. FC Kaan-Marienborn (18. Februar, 14 Uhr), bevor die Partie beim SV Lippstadt aus dem Jahr 2022 nachgeholt wird.

Schalkes Reserve beendet das Jahr 2022 mit sieben Siegen, sechs Remis und fünf Niederlagen auf Platz fünf. Jedoch kann sich die Tabelle noch verändern.