Regionalliga-Packung: U21 des 1. FC Köln gerät bei Schalke II komplett unter die Räder

Der FC Schalke 04 hat das Regionalliga-Spiel gegen die U21 des 1. FC Köln deutlich gewonnen. 5:0 hieß es am Ende für die Königsblauen.

Zur ungewohnten Anstoßzeit um 12 Uhr trafen am Freitag der FC Schalke 04 II und die U21 des 1. FC Köln aufeinander. Schalke kam beim souveränen 5:0 (3:0) besser damit zurecht. Der Lohn: Zumindest kurzfristig gelang der Sprung auf Platz fünf.

Schalke startete als Siebter der Regionalliga West in die 90 Minuten, allerdings hatte die S04-U23 auch nur eines der letzten acht Spiele gewinnen können. Auch für den FC, der nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang stand, lief es nicht besser. Sie konnten keine der letzten acht Partien gewinnen, immerhin gab es zuletzt vier Remis in Serie.

Das mangelnde Selbstvertrauen der Kölner sah man dann auch in den 90 Minuten. Bereits zur Pause war die Partie entschieden, in der es zunächst zwei Aluminiumtreffer gab. Erst war es Schalkes Soichiro Kozuki, der mit seinem abgefälschten Schuss an der Latte scheiterte (19.).

Wenige Minuten später war es Kölns Hendrik Mittelstädt, der aus kurzer Distanz die Latte traf. Bei der nächsten Möglichkeit war der Ball im Tor. Schalke jubelte, denn Rufat Dadashov erzielte das 1:0 für die Königsblauen (28.).

Schalke II: Heekeren - Müller (75. Bolufe), Schell, Boboy, Calhanoglu - Albutat, Kozuki (71. Castelle) - Kyerewaa, Sané (65. Kurt), Balouk (79. Ivan) - Dadashov Heekeren - Müller (75. Bolufe), Schell, Boboy, Calhanoglu - Albutat, Kozuki (71. Castelle) - Kyerewaa, Sané (65. Kurt), Balouk (79. Ivan) - Dadashov Köln II:Trautner - Nadjombe, Özkan (12. Schneider), Smajic (46. Henning), Salger - Breuer Mittelstädt, Schwirten (46. Örnek), Strauch - Mekoma (46. Schlax), Schmid Tore: 1:0 Dadashov (28.), 2:0 Kozuki (45.), 3:0 Kyerewaa (46.), 4:0 Sané (48.), 5:0 Kozuki (68.) Schiedsrichter: Dr. Robin Braun Zuschauer: 120

Nach einem Kölner Missverständnis konterte Schalke und Dadashov umkurvte am Ende Köln-Keeper Tobias Trautner und schob zur Führung ein. Nachdem Mittelstädt eine große Chance zum Ausgleich verpasste (41.), waren es Kozuki und Daniel Kamkam Kyerewaa, die mit ihrem Doppelschlag in der 45. und 46. Minute den Deckel auf die Begegnung machten.

Köln wechselte in der Pause drei Mal, doch auch das half nichts. Denn drei Minuten nach dem Wechsel stand es schon 4:0 - diesmal durfte Sidi Sané jubeln. Das 5:0 war erneut Kozuki vorbehalten, Schalke gelang an diesem Vormittag fast alles.

Schalke bleibt nach dem 5:0 oben in der Tabelle, Köln kämpft weiter um den Klassenerhalt, am Wochenende kann der FC sogar auf einen Abstiegsplatz rutschen.

Weiter geht es für Schalke zum Jahresabschluss mit dem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt (Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr). Der FC spielt zeitgleich gegen den 1. FC Kaan-Marienborn.