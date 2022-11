Wahnsinn in Wattenscheid: Münster gibt Drei-Tore-Führung aus der Hand - und gewinnt trotzdem

Preußen Münster hat bei der SG Wattenscheid eine Achterbahnfahrt erlebt. Nach einer 4:1-Halbzeit-Führung konnten die Hausherren zu einem Remis kommen. Am Ende siegte aber der SCP.

Drittes Auswärtsspiel in Folge, dritter Auswärtsdreier in Serie: So einfach sah das für den SC Preußen Münster bis zur Halbzeit bei der SG Wattenscheid 09 aus.

Mit 4:1 führte Münster nach 45 Minuten in Wattenscheid. Doch dann folgte die zweite Hälfte und es wurde fast nichts mit dem dritten Dreier in Serie für den Spitzenreiter.

Die SG Wattenscheid legte in Unterzahl - Denis Lerche musste nach 68 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz - eine furiose Aufholjagd hin und erkämpfte sich noch ein 4:4-Remis - Wahnsinn, diese Wattenscheider!

Doch, wer gedacht hätte, dass es das war, der hatte die Rechnung ohne die 97. Minute gemacht: Simon Scherder erzielte noch den Siegtreffer für die Preußen - 5:4 für Münster!

SG Wattenscheid 09: Neufeld - Renke (61. Kesim), Schurig, Brdaric, Britscho - Tunga, Sindermann - Meier (46. Yildiz), Lucas (86. Jessey), Sané (46. Canbulut) - Lerche. Neufeld - Renke (61. Kesim), Schurig, Brdaric, Britscho - Tunga, Sindermann - Meier (46. Yildiz), Lucas (86. Jessey), Sané (46. Canbulut) - Lerche. SC Preußen Münster: Schulze Niehues - Hahn (65. Atmaca), Kok, Koulis - Oubeyapwa (56. Bouchama), Grote, Remberg, Lorenz - Wooten, Wegkamp, Teklab (56. Langlitz). Schiedsrichter: Lars Aarts. Tore: 0:1 Wooten (11.), 0:2 Wegkamp (13.), 0:3 Lorenz (41.), 1:3 Meier (43.), 1:4 Wegkamp (44.), 2:4 Lerche (48.), 3:4 Yildiz (78.), 4:4 Brdaric (90.+2), 4:5 Scherder (90.+7). Gelbe Karten: Brdaric - Kok, Koulis, Grote. Gelb-Rot: Lerche (66.). Zuschauer: 2709.

Zudem erzielten Gerrit Wegkamp (2), Marc Lorenz und Andrew Wooten die Tore für die Elf von Sascha Hildmann. Julian Matthias Meier war für Wattenscheid zum zwischenzeitlichen 1:3 erfolgreich. Nach der Halbzeit erzielten Dennis Lerche das 2:3, Umut Yildiz das 3:4 und Tim Brdaric in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 4:4. Bis Scherder die schwarz-weiße Party vermieste.





Während es für Preußen Münster vor der Winterpause noch mit einem Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr) und Auswärtsspiel beim 1. FC Bocholt (Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr) weitergeht, stehen die Wattenscheider noch vor den Begegnungen beim Wuppertaler SV (Samstag, 3. Dezember, 14 Uhr) und zuhause gegen Rot Weiss Ahlen (Samstag, 10. Dezember, 14 Uhr).