Am Freitagabend kommt es in der Regionalliga zum Top-Spiel zwischen Schalke II und Alemannia Aachen. RevierSport hat im Vorfeld mit Daniel Kyerewaa gesprochen.

Die U23 des FC Schalke 04 ist bislang – neben Alemannia Aachen – die Überraschungsmannschaft der Regionalliga West. Mit 24 Punkten nach 14 Partien rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Jakob Fimpel auf Tabellenplatz sechs – und damit vor den hochgehandelten Rot-Weiß Oberhausen und Fortuna Köln.

Im Vergleich zur Konkurrenz haben die Knappen sogar eine Partie weniger absolviert. Der Grund: das Spiel gegen Preußen Münster (beim Stand von 1:0 für Schalke II) musste abgebrochen werden und wird am 23. November nachgeholt.

Zunächst liegt der Fokus der Schalker Zweitvertretung allerdings auf dem Top-Spiel gegen Alemannia Aachen. Am Freitagabend (11. November, 19 Uhr) kommt es zum Duell der beiden Klubs. Mit einem Sieg könnte S04 die Kaiserstädter überholen und vorübergehend auf Platz zwei klettern.

Schalke II – Aachen Tickets für die U23-Partie gegen Alemannia Aachen sind bereits hier für S04-Mitglieder erhältlich. Die Blöcke A und B sind ausschließlich für Gästefans. Tickets hierfür können nur über die Geschäftsstelle von Alemannia Aachen erworben werden. Es wird keine Tageskasse für Gäste öffnen.

Einen großen Anteil an der starken Form der Fimpel-Elf hat Daniel Kyerewaa. Der 21-jährige Offensivspieler erzielte in dieser Saison bereits fünf Treffer in zwölf Partien und zählt zu den Top-Scorern der Königsblauen. Und das, obwohl der gebürtige Düsseldorfer erst am fünften Spieltag erstmals in der Startelf stand. Für seine fünf Tore benötigte er nur 889 Minuten Einsatzzeit.

RevierSport hat vor dem Aachen-Spiel mit Daniel Kyerewaa (21) gesprochen:

Freitagabend im legendären Parkstadion – das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel! Ich freue mich riesig auf die Partie und ich glaube, bei den Jungs sieht es ähnlich aus. Da trifft ein Traditionsverein auf den anderen. Viele Aachener Fans werden da sein und hoffentlich auch viele Schalker. Daniel Kyerewaa.

Daniel Kyerewaa, am vergangenen Samstag habt Ihr ein völlig verrücktes Spiel beim 1. FC Bocholt mit 8:2 gewonnen und den höchsten Saisonsieg gefeiert. Wie fällt mit ein wenig Abstand die Analyse aus?

Es war ein sehr starkes Spiel von uns! Hervorheben möchte ich unsere Torchancenverwertung: gefühlt war jeder Schuss ein Treffer. Das war das, was uns in den vergangenen Partien fehlte. Wir haben Torchancen liegen gelassen und somit auch wichtige Punkte. So viele Tore zu schießen ist schön, das kommt nicht alle Tage vor.

Sie haben in dieser Partie das fünfte Saisontor erzielt und damit mehr Treffer gemacht als in den letzten beiden Spielzeiten zusammen. Warum läuft es für Sie persönlich so gut in dieser Saison?

Es freut mich persönlich sehr, dass es gerade so gut läuft. Vor allem nach einer langen Verletzungspause ist es immer unschön, wenn man wieder bei null beginnen muss. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder hineingefunden habe und dem Team mit meinen Scorerpunkten weiterhelfen kann. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen nach meiner Schulterverletzung und mich top integriert.

Mit 33 Treffern stellt Ihr hinter Preußen Münster die zweitbeste Offensive der Regionalliga West. Was ist Euer Erfolgsrezept?

Das kommt nicht von ungefähr. Unser Trainer Jakob Fimpel lässt einen sehr offensiven Fußball spielen. Die geschossenen Tore sind auf verschiedene Schützen aufgeteilt. Selbst unsere Verteidiger treffen regelmäßig.

Am Freitag kommt es zum Kräftemessen gegen den Tabellenzweiten Alemannia Aachen, die zuletzt viermal in Serie gewonnen haben. Was erwartet Ihr für ein Spiel und einen Gegner?

Aachen ist eine robuste und erfahrene Herrenmannschaft, die ihre Siegesserie nach vier Siegen am Stück weiter ausbauen will. Wir erwarten ein intensives und körperbetontes Spiel.

Freitagabend, Flutlicht, Parkstadion, Top-Spiel gegen einen Traditionsverein. Wie groß ist Ihre Vorfreude vor diesem Duell?

Freitagabend im legendären Parkstadion – das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel! Ich freue mich riesig auf die Partie und ich glaube, bei den Jungs sieht es ähnlich aus. Da trifft ein Traditionsverein auf den anderen. Viele Aachener Fans werden da sein und hoffentlich auch viele Schalker.