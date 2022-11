Aachen: Alemannias Winter-Fahrplan - Hallencup und Auslands-Trainingslager

Alemannia Aachen hat sich in der Regionalliga West nach oben gekämpft. In der Rückrunde haben die Kaiserstädter einiges vor und werden dafür auch in den warmen Süden reisen.

Die Planungen für die Wintervorbereitung von Alemannia Aachen sind im vollen Gange.

Nach dem letzten Ligaspiel des Kalenderjahres 2022 gegen den 1. FC Düren am 3. Dezember 2022 wird die Mannschaft noch eine Woche trainieren, bevor es ab dem 11. Dezember in die Winterpause geht, in der nur Heimtraining absolviert wird.

Am 2. Januar 2023 (14 Uhr) wird die Mannschaft dann erstmals wieder am Tivoli auf dem Trainingsplatz stehen. Bereits kurz darauf geht es für die Alemannia vom 5. bis zum 7. Januar 2023 erstmals nach Jahren wieder zum Sparkassen-Hallencup. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann das größte regionale Hallenturnier aus dem Kreis Düren, dem Kreis Heinsberg sowie der Städteregion Aachen im Januar 2023 erstmals wieder stattfinden.

Außerdem nun fest in die Wintervorbereitung eingeplant: ein Trainingslager in Belek in der Türkei. "Für optimale Vorbereitungsbedingungen ist es für die Alemannia durch die Unterstützung von Sponsoren möglich, vom 14.-21.01.2023 in ein einwöchiges Trainingslager in die Türkei zu fliegen. Zeitnah werden Informationen folgen, wie das Trainingslager als Fan oder Sponsor begleitet werden kann", heißt es von offizieller Seite der Alemannia.

Los geht es mit dem ersten Pflichtspiel dann wieder am Freitag, 27. Januar (19.30 Uhr) mit einem Flutlicht-Heimspiel auf dem Tivoli gegen Fortuna Düsseldorf II.

Erst zu Wochenbeginn hatte Helge Hohl, aktuell Aachens Sportdirektor und Trainer in Personalunion, gegenüber RevierSport betont: "Wir wollen weiter oben dabei bleiben und uns festsetzen!" Die Aachener belegen nach einer Positivserie Rang drei. Am kommenden Samstag kommt der Tabellenzweite SV Rödinghausen zum Spitzenspiel zur Alemannia.