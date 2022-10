Regionalliga: 15 Spiele, 14 Tore! 38-Jähriger führt Torschützenliste aller Staffeln an

Wir haben die fünf Regionalliga-Staffeln unter die Lupe genommen und geschaut, welcher Spieler aktuell die meisten Tore erzielt hat.

Gestatten: Adam Jabiri, 38 Jahre alt und von Beruf Stürmer des 1. FC Schweinfurt.

Dieser Routinier hat nach 15 Spielen 14 Treffer in der Regionalliga Bayern erzielt und führt staffelübergreifend die Regionalliga-Torschützenliste an.

"Für den Moment macht mich das auf jeden Fall stolz. Aber ich weiß auch, dass sich die Situation schnell ändern kann. In der vergangenen Saison war ich auch lange an der Spitze. Im Endspurt der Saison wurde ich aber noch von Patrick Hobsch von der SpVgg Unterhaching überholt. Ich gebe mein Bestes, mich gegen die Konkurrenz zu wehren. Es wird aber schwierig, bis zum Saisonende vorne zu bleiben", sagt Jabiri gegenüber dem DFB-Portal "fussball.de".

Auch, wenn Jabiri ein absoluter Teamplayer ist, freut er sich natürlich als Stürmer über seine Quote, wie er verrät: "Zwar steht der Teamerfolg selbstverständlich immer an erster Stelle. Aber als Stürmer werde ich an Toren gemessen. Und für mich als Angreifer ist es immer noch ein großartiges Gefühl, den Ball über die Linie zu drücken."

An das Karriere-Eende will der 111-malige Drittligaspieler, der für die TSG Hoffenheim auch einen Bundesliga-Einsatz verbuchte, noch nicht denken. Er hat eher einen Tipp für alle, die auch Ende 30 noch aktiv sein wollen. Jabiri: "Am wichtigsten ist es, fleißiger als die anderen zu sein. Nur so schaffe ich es, das Niveau der Jüngeren auch weiterhin zu erreichen. Außerdem bin ich mit den Jahren entspannter geworden. Zwar ärgere ich mich immer noch sehr über vergebene Torchancen. Aber ich kann das jetzt besser verarbeiten und mich schneller auf die nächste Möglichkeit fokussieren. Über allem steht aber ein funktionierendes Team. Gibt es das nicht, gibt es auch keine Tore von mir."

Die Torjäger in der Übersicht:

Regionalliga Bayern

14 Tore

Adam Jabiri (1. FC Schweinfurt)

13 Tore

Saliou Sané (FC Würzburger Kickers)

12 Tore

Leonardo Vonic (1. FC Nürnberg II)

Regionalliga West

10 Tore

Sven Kreyer (Rot-Weiß Oberhausen)

8 Tore

Viktor Maier (SV Lippstadt)

Regionalliga Südwest

9 Tore

Niklas Antlitz (FC Astoria Alldorf)

7 Tore

Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim II)

Cas Peters (FSV Frankfurt)

Regionalliga Nordost

5 Tore

Osman Atilgan (1. FC Lokomotive Leipzig)

Abu Bakarr Kargbo (Greifswalder FC)

Sascha Pfeffer (1. FC Lokomotive Leipzig)

Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena)

Regionalliga Nord

12 Tore

Moritz Göttel (VfV Borussia 06 Hildesheim)

10 Tore

Alexander Neumann (SV Drochtersen/​Assel)