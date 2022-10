RWO: Regionalligist gründet eine neue Abteilung

Rot-Weiß Oberhausen hat eine neue Abteilung in seinem Verein gegründet. In Zukunft wird auch in RWO-Trikots im Frauen-Futsal um Punkte gespielt.

Am Mittwochabend durften sich die Fans von Rot-Weiß Oberhausen über einen spektakulären Einzug in das Niederrheinpokal-Viertelfinale beim KFC Uerdingen freuen. Nun wird weiter gefeiert und eine neue Abteilung gegründet. Ab Ende Oktober wird Rot-Weiß Oberhausen eine Frauen-Futsal-Mannschaft stellen und an der Meisterschaftsrunde teilnehmen. Damit möchte RWO den Mädchen- und Frauenfußball in der Stadt Oberhausen fördern. Das Futsal-Team ist dabei der Anfang, den der Verein in diesem Bereich machen möchte. Trainiert wird die Mannschaft von Niklas Seeger, der gebürtig aus Bottrop kommt. "Ich bin vor einigen Jahren zum MSV Duisburg in die Frauenabteilung gekommen und habe seitdem auch in anderen großen Vereinen Frauenmannschaften trainiert. Der Frauenfußball wird noch sehr unterschätzt, vor allem die familiäre Atmosphäre gefällt mir dabei sehr gut." Futsal ist eine eigenständige Sportart, die sich vom Fußball unterscheidet. So ist beim Futsal das Feld deutlich kleiner und es wird auf Handball-Tore gespielt. Gespielt wird im Fünf gegen Fünf, die Spielzeit beträgt dabei 2x 20 Minuten netto. Am Futsal gefällt ihm besonders die Schnelligkeit: "Wir haben ein kleineres Feld, kleinere Tore und einen kleineren Ball. Da braucht man schnelle Gedanken und flinke Füße, um erfolgreich zu sein. Zudem kann ein 'Flying Goalkeeper' eingewechselt werden, der das Spiel nochmal bereichert." "Die Mädels sind im Alter von 16 bis 27 Jahren und kennen sich bereits länger", erklärte der 25-jährige Trainer. "Die Mannschaft freut sich aber dennoch darauf zu wachsen und auf neue Spielerinnen." Am Samstag, 22. Oktober, starten die RWO-Futsal-Frauen gegen den Essener Klub TC Freisenbruch in ihre Saison. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule Osterfeld (Lilienthalstraße 35, 46117 Oberhausen). Der Eintritt ist frei.

