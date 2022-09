Mit 2,5-Millionen-Euro-Mann: Fortuna Düsseldorf II fährt Sieg ein

Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat am Samstag in der Regionalliga West einen Sieg eingefahren. Beim 3:1 über Lippstadt waren auch drei Profis dabei.

Fortuna Düsseldorf U23 hat den dritten Saisonsieg eingefahren. Gegen den SV Lippstadt siegte der Fortuna-Nachwuchs vor 421 Zuschauern mit 3:1. Mit dabei waren auch drei Profis.

Neben Nana Ampomah (26) (Torschütze zum 2:1 und 3:1, Anm. d. Red.) und Kwadwo Baah (19) stand auch Michal Karbownik in der Startelf von Trainer Nico Michaty. Der 21-jährige Pole besitzt einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro und ist schon "ein Brett" für die Regionalliga. Zum Vergleich: Nach RevierSport-Informationen hat nur der SC Preußen Münster einen Saisonetat, der über 2,5 Millionen Euro liegt.

Düsseldorf II: Gorka - Karbownik, Corsten (75. Adamski), Geerkens, Ampomah (89. Bird), Bodzek, Kalonji (81. Mansfeld), Vukancic, Baah, Göckan, Brechmann (65. Hirschberger). Lippstadt: Westphal (34. Balkenhoff) - Fischer, Allmeroth, Möller, Maier, Matter, Sprekelmeyer, Halbauer (87. Ortmann), Heiserholt (76. Traore), Altun (63. Altun), Ufuk. Schiedsrichter: Tarik Damar Tore: 1:0 Kalonji (26.), 1:1 Maier (46.), 2:1 Ampomah, 3:1 Ampomah Zuschauer: 421.

Karbownik kam bei den Fortuna-Profis noch nicht so richtig zum Einsatz. Bislang spielt er in der 2. Bundesliga nur zweimal über insgesamt zwölf Minuten. In der Regionalliga West gegen Lippstadt waren es nun volle 90 Spielminuten. Karbownik ist bis zum Saisonende vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. "Für uns war das ein sehr wichtiger, verdienter Sieg. Michal Karbownik hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Profis waren um 4 Uhr morgens aus Heidenheim zurück. Er hat noch kein einziges Mal mit uns trainiert. Er ist ein sehr aktiver, wacher, beweglicher Fußballer. Ich finde ihn total klasse. Er hat das über 90 Minuten sehr gut gemacht", lobte Fortuna-II-Trainer Nico Michaty Profi-Leihgabe Karbownik gegenüber RevierSport.

Bleibt abzuwarten, ob Karbownik und Co. demnächst wieder bei der Fortuna-Reserve zum Einsatz kommen. Am nächsten Wochenende steht für den Düsseldorfer Nachwuchs der schwerer Gang zum Spitzenteam SV Rödinghausen an. Lippstadt empfängt den Spitzenreiter SC Preußen Münster.