Preußen Münster: Reaktion auf DDR-Vergleich - Aussagen von Rödinghausen-Trainer "geschmacklos"

In der Regionalliga ist Zunder drin. Mittendrin die beiden Teams vom SV Rödinghausen und Preußen Münster.

Was für ein Wochenende in der Regionalliga West. Zwei Mal knallte es. Einmal in Köln, wo die Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen abgebrochen werden musste, nachdem Zuschauer aus Köln als Ordner verkleidet eine RWO-Fahne klauten und viele Besucher der Partie vor dem Abpfiff auf den Platz stürmten.

Und dann sorgte Rödinghausens Trainer Carsten Rump für Aufsehen - am Sonntag gab es die Reaktion von Preußen Münster. Nach dem 2:0 gegen die U23 des FC Schalke 04 polterte er gegen den Verband und die Preußen, die an diesem Wochenende spielfrei hatten. Es geht darum, dass seine Mannschaft zwei Mal hintereinander eine Englische Woche spielen musste.

Am Samstag betonte er: "Ich bin schon etwas sauer, da bin ich ehrlich. Wenn ich sehe, dass wir zwei Englische Wochen hintereinander angesetzt bekommen, dann finde ich das bodenlos. Wenn bei Münster das Spiel ausfällt, so wie jetzt gegen Aachen, dann schieben sie sich das Nachholspiel auf Ende September, wo sowieso spielfrei ist. Wir müssen jetzt zwei Englische Wochen spielen und suchen uns einen Testspiel-Gegner für September."

Spätestens der DDR-Vergleich, den Rump folgen ließ, war zu viel für die Münsteraner. Rump sagte: "Ich habe das Gefühl, dass wir die Saison gar nicht spielen müssen, sondern wir machen das so wie früher in der DDR: BFC Dynamo wird Meister und alle anderen spielen um Platz zwei. Es ist so einseitig."

Daraufhin gab es eine öffentliche Reaktion aus Münster, in der es zunächst heißt, dass die Verantwortlichen des SC Preußen Münster die "haltlosen und unangebrachten Aussagen" von Rump "mit Verwunderung" zur Kenntnis genommen haben. Und SCP-Geschäftsführer Sport, Peter Niemeyer, ergänzte: „Gerade in der heutigen Zeit empfinde ich jegliche Vergleiche mit totalitären Staaten als absolut geschmacklos.“