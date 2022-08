Regionalliga West: So erlebte der Schiedsrichter den Skandal-Abbruch

Nach dem Skandal-Abbruch der Partie 1. FC Köln II gegen Rot-Weiß Oberhausen in der Regionalliga West hat RevierSport mit dem Schiedsrichter gesprochen.

Die noch junge Saison in der Regionnaliga West hat ihren ersten Skandal. Am Freitagabend wurde die Partie zwischen der U21 des 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen abgebrochen - Fans waren auf das Spielfeld gestürmt. RevierSport hat am Tag danach mit dem Schiedsrichter der Partie gesprochen.

Marc Jäger, Unparteiischer von der Sportgemeinschaft 92, war es, der nach 89 Minuten beim Stand von 4:1 für den Gastgeber das Spiel vorzeitig abpfeifen musste. Der Grund: Kölner Fans hatten sich als Ordner verkleidet dem RWO-Fanblock genähert, dort die Fahne der Fangruppierung Semper Fidelis gestohlen und waren damit über den Platz zurück in Richtung Kölner Fans gerannt, verfolgt von den aufgebrachten RWO-Fans. Zusammen mit den Spielern beider Seiten suchte auch Jäger schnell den Weg in die Kabinen.

Sonderbericht noch in Arbeit

Nach etwa 20 Minuten erfolgte dann eine Durchsage: Alle 1.100 Fans wurden gebeten, das Franz-Kremer-Stadion zu verlassen - Spielabbruch. Diese Entscheidung wollte Jäger öffentlich nicht kommentieren: "Der Sonderbericht ist noch nicht geschrieben, wird aber am Wochenende verfasst." Dieser wird dann den Weg zu Wolfgang Jades, dem Staffelleiter der Regionalliga West, finden.

"Ich denke, dass dann von anderer Stelle ein Statement kommen wird. Von mir wird keins kommen", wollte der Unparteiische seine Sicht auf die Szenen und die 20 Minuten nach Abbruch nicht weiter ausführen. Auch zu möglichen Konsequenzen äußerte er sich nicht. "Da hab ich dann nichts mehr mit zutun."