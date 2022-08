RL West: Das sagt RWO-Sportchef Patrick Bauder zum Spielabbruch in Köln

Die Partie der U21 gegen Rot-Weiß Oberhausen wurde beim Spielstand von 4:1 für die Kölner abgebrochen, nachdem Fans das Spielfeld gestürmt hatten. RWOs Sportchef war geschockt.

Solche Szenen will auf dem Fußballplatz eigentlich niemand sehen. In der 89. Spielminute musste die Partie zwischen der U21 des 1. FC Köln und Rot-Weiß Oberhausen abgebrochen werden, da urplötzlich Fans beider Lager auf das Spielfeld stürmten. Was war geschehen?

Kölner Fans hatten sich als Ordner verkleidet dem Oberhausener Fanblock genähert, dort die Fahne der RWO-Fangruppierung Semper Fidelis gestohlen und waren damit über den Platz zurück in Richtung Kölner Fans gerannt, verfolgt von den aufgebrachten RWO-Fans. Die Spieler beider Seiten flohen in die Kabinen.

Schiedsrichter Marc Jäger unterbrach zunächst die Partie. Einige Minuten später – nachdem es zuerst gerüchteweise hieß, es solle unter Ausschluss der Fans zu Ende gespielt werden – wurde das Spiel endgültig abgebrochen.

RWO-Sportchef Patrick Bauder äußerte sich im Anschluss an den Abbruch der Partie wie folgt zu der Szenerie: „Ich habe es so wahrgenommen, dass anscheinend Menschen, die einer Fangruppierung des 1. FC Köln angehören, unseren Fans eine Fahne geklaut haben. Ob es am Ende genau so war, kann ich nicht sagen, aber das war meine Wahrnehmung. Von daher haben der Verein und die Spieler entschieden, dass die Sicherheit unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet ist.“

Wie das Spiel nun gewertet wird, konnte am Abend noch niemand sagen. Fakt ist: Zum Zeitpunkt des Spielabbruchs in der 89. Minute stand es 4:1 für den 1. FC Köln. Da das Spiel aber nicht offiziell mit Abpfiff des Schiedsrichters beendet wurde, sondern eben durch einen Abbruch, spielt es zunächst mal keine Rolle, wie lange noch hätte gespielt werden müssen.

Bauder wollte sich zu diesem Thema zunächst nicht äußern. „Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht“, meinte der 32-Jährige. „Die Hauptsache ist zu allererst mal, dass niemand verletzt wurde. Wir fahren jetzt nach Hause und müssen das alles erstmal sacken lassen.“