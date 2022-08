Beim Stand von 4:1 nach 89 Minuten wurde die Regionalliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen abgebrochen. Wiedenbrück siegte gegen Aahlen.

Die Regionalliga-Partie zwischen dem 1. FC Köln II und Rot-Weiß Oberhausen musste beim Stand von 4:1 nach 89 Minuten abgebrochen werden.

Fans hatten das Spielfeld gestürmt, die Polizei musste eingreifen. Offenbar hatten sich Anhänger der Kölner dem Gästeblock genähert und einen RWO-Banner entwendend. Die Oberhausener reagierten auf die Provokation und verfolgten die FC-Fans über das Feld.

Schiedsrichter Marc Jäger schickte die Spieler in die Kabinen. Nach etwa 20 Minuten erfolgte eine Durchsage: Alle 1.100 Fans wurden gebeten, das Franz-Kremer-Stadion zu verlassen. Das Spiel wurde abgebrochen.

Köln II führte 4:1 gegen RWO

Zuvor hatten die Kölner nach einer Hälfte auf Augenhöhe die Weichen auf Sieg gestellt. Die Zweitvertretung des FC hatte mit Bright Akwo Arrey Mbi, Niklas Hauptmann, Denis Huseinbasic und Steffen Tigges gleich vier Profis dabei. RWO-Boss Hajo Sommers sprach bereits im Vorfeld von "Wettbewerbsverzerrung".

Und diese Spieler hatten einen großen Einfluss auf die Partie. Der erste Angriff des Spiels führte auch zum ersten Tor: Joshua Schwirten brachte den Ball von rechts auf den langen Pfosten, wo Hauptmann genau richtig stand und aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte (4.). Quasi im Gegenzug hatte Leroy-Jacques Mickels die Gelegenheit zum Ausgleich, scheiterte aber an Jonas Urbig. In der Folge spielten beide Teams aktiv nach vorne, die Kölner agierten dabei aber zielstrebiger. So wie in der 34. Minute. Hauptmann ließ Nils Winter stehen, spielte den Ball flach an den zweiten Pfosten und Huseinbasic schob problemlos zum 2:0 ein.

Vorentscheidung? Denkste. RWO reagierten mit wütenden Angriffen: Heinz erzielte nach schönem Pass in den Lauf den 1:2-Anschluss (38.) und hatte eine Minute später sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Der Angreifer brauchte aber zulange, sodass Urbig parieren konnte.

RWO kam nach der Pause gut aus der Kabine, die klaren Chancen zum Ausgleich blieben jedoch aus. Stattdessen machten die Domstädter alles klar. Nachdem Tigges im Angriff zuvor am Rasen scheiterte, ließ Maximilian Schmid Daniel Davari keine Chance - 3:1 (58.). Bei den Gästen entsanden nun große Lücken. Nach schönem Doppelpass zwischen Tigges und Huseinbasic, schob Letzterer gar zum 4:1 ein (77.).

Das Spiel war vorbei, die Aufregung nicht. In der 89. Minute kam es zum Platzsturm. 20 Minuten später erfolgte der Abbruch. RevierSport wird berichten.

SC Wiedenbrück - Rot Weiss Ahlen 5:0 (2:0)

Der SC Wiedenbrück hatte indes leichtes Spiel mit Rot Weiss Ahlen (5:0). Die Hausherren stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Hendrik Lohmar erzielte nach 18 Minuten vom Elfmeterpunkt das 1:0, Leon Tia erhöhte kurz vor der Pause (41.). Nach der Pause erhöhten Emre Aydinel (50.), Manfredas Ruzgis (53.) und Stanislav Fehler (85.) auf insgesamt 5:0. Beide Teams stehen nun bei sieben Punkten.