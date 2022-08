RWO: "Wer ist Tigges?" - Sommers vor Köln-Gastspiel

Im Rahmen von „Sach ma Vorstand“ sprach RWO-Boss Hajo Sommers über den Saisonstart, etwaige Transfers in den kommenden Wochen und den kommenden Gegner Köln II.

Am Donnerstagabend war es mal wieder so weit. „Sach ma Vorstand“, das beliebte Frage-Antwort-Spiel mit dem RWO-Vorstandsvorsitzenden Hajo Sommers und seinem Stellvertreter Thorsten Binder, ging in die nächste Runde. Darin ordnete er auch den Saisonstart ein, über den sich der eine oder andere Einsender beschwert hatte.

„Es hat keiner kommuniziert, dass wir aufsteigen werden. Wir haben immer gesagt, dass wir oben mitspielen wollen“, sagte Sommers. „Wir haben sieben Punkte aus drei Spielen. Wir sind besser angekommen als die letzten Jahre.“ Sommers weiter: „Wir sind ganz am Anfang der Saison, haben sehr viele neue Spieler. Aber dafür machen wir gerade einen ziemlich guten Job, auch wenn wir den manchmal nur für 45 Minuten machen. Aber natürlich machen wir uns einen Kopf drüber.“

Ist doch egal, wer da spielt. Wer ist Tigges? Hajo Sommers

Neuzugänge würden nur noch dort geholt, wo es nötig wäre. Die sportliche Leitung sei aktuell dabei den Markt zu sondieren. Sommers: „Wir machen im Augenblick gar nichts und warten ab, was bis Ende August passiert. Mal gucken, wer noch kommt.“

Am Freitagabend muss RWO zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln. Schon jetzt sei klar, dass der Gegner einige Spieler aus dem Profikader hinzubekommen würde, was Sommers missfällt: „Es ist wie immer Wettbewerbsverzerrung. Aber gewinn die Scheiße einfach und fertig. Ist doch egal, wer da spielt. Wer ist Tigges?“, kommentiert der 63-Jährige Einsendungen zu diesem Thema.

Wenngleich Binder bestätigte, dass der 19-jährige Schlussmann Jonas Urbig, Bayern-Leihgabe Bright Arrey-Mbi (19), Denis Huseinbasic (21) und Ex-Regionalliga-Torschützenkönig Steffen Tigges (24) zum Einsatz kommen sollen. Hinzu kommt vermutlich auch Niklas Hauptmann (26), der jedoch bei den Domstädtern keine Rolle mehr spielt. Sommers: „Das sind Namen, die spielen auch nur Fußball. Ob die oben im Kader sind oder nicht… Wisst ihr, warum wir im Niederrheinpokal so scheiße aussehen? Da sind keine Namen drin. Spiel doch einfach, die können auch nicht mehr als Fußball.“