Testspiele: Wattenscheid-Sieg und böse Herne-Klatsche

Am Mittwoch wurde viel getestet - eine kleine Übersicht.

SG Wattenscheid – VfB Homberg 3:1 (2:0)

Im zweiten Spiel unter Rückkehrer Stefan Janßen verlor der VfB Homberg zum ersten Mal. Die SG Wattenscheid hingegen zeigte sich zehn Tage vor dem Ligastart schon in einer guten Verfassung. Felix Casalino (2.) und Tom Sindermann (10.) sorgten schon früh für klare Verhältnisse. Am Ende hieß es dann 3:1 für die SGW.

FC Remscheid – Westfalia Herne 5:1 (2:0)

Westfalia Herne kassierte beim FC Remscheid den nächsten bösen Rückschlag in der Vorbereitung. Der Westfalenligist war gegen den Landesligisten quasi chancenlos. Spieler des Spiels war Francesco Leonardo Di Donato, der einen Hattrick erzielte (3./36./51.). Die weiteren Tore für Remscheid erzielten Ahmed Al Khalil (49.) und Patrick Posavec (85.). Den Ehrentreffer für Herne erzielte Rohbar Derwish (72.).

SV Oppum – KFC Uerdingen 0:22 (0:12)

Gegen den B-Ligisten SV Oppum zeigte sich der KFC Uerdingen in Torlaune. Schon zur Halbzeit stand es nach Treffern von Alexander Lipinski (4), Joshua Yeboah (3), Shun Terada (2), Levan Kenia (2) und Ryo Iwata 12:0 für die Uerdinger. Nach der Halbzeit schraubten Yechan Baek (4), Younes Mouadden (2), Marcio Blank (2), Vedran Beric und Hun Brandon Danh Do das Ergebnis weiter in die Höhe.

FC Marbeck – 1. FC Bocholt 0:10 (0:4)

Beim Benefizspiel für eine Kinderkrebsstation in Münster ließen die Bocholter dem FC Marbeck keinerlei Chance. Die Tore erzielten Max Hahn (2), Malek Fakhro (2), Florian Abel, Dario Gerling, Marvin Lorch, Luca Nikolai, Robert Nnaji und Marcel Platzek.

TSV Alemannia Aachen – VfR Aalen 2:0 (2:0)

Vor dem Duell mit RWE zeigte sich Alemannia Aachen in guter Verfassung. Gegen den Südwest-Regionalligisten VfR Aalen gewannen die Aachener mit 2:0. Beide Treffer fielen in der ersten Halbzeit, Elsamed Ramaj (4.) und Jannis Held (39.) waren erfolgreich.

Weitere Ergebnisse:

Schalke U23 – Grün-Weiß Nottuln 7:0 (3:0)

Ratingen 04/19 – BG Überruhr 4:2 (2:0)

TVD Velbert – FC Wülfrath 3:0 (0:0)

Vestia Disteln – TuS Haltern 4:2 (2:1)