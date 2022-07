Regionalliga West: Aufsteiger Bocholt will sich nicht verstecken

Beim Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Bocholt steht viel Erfahrung auf dem Platz. An der Seitenlinie hat der Verein etwas gewagt - und gewonnen.

Er ist sozusagen der Julian Nagelsmann der Regionalliga West: Jan Winking ist mit nur 26 Jahren Trainer des Aufsteigers 1. FC Bocholt. Am Rande des Testspiels gegen den VfL Bochum blickt Winking voller Vorfreude auf die kommende Saison.

Gegen den Bundesligisten hat seine Mannschaft eine ansprechende Leistung gezeigt, zwischenzeitlich sogar mit 1:0 in Führung gelegen. Am Ende stand eine 1:3-Niederlage, mit der Winking aber gut leben kann: "Wir haben eine gute Leistung gezeigt, vor einer schönen Kulisse." Die knapp über 2000 Zuschauer seien jedenfalls auf ihre Kosten gekommen.

Saisonziel: Klassenerhalt

Diese Euphorie möchte der Trainer mit in die Regionalliga-Saison nehmen, weiß aber auch, dass es für den Aufsteiger schwer werden wird: "Wir sind erstmal als Neuling gefordert, uns zu etablieren und auch als Verein die nächsten Entwicklungsschritte zu machen."

Die ersten Schritte als Cheftrainer hat Winking persönlich bereits als 22-Jähriger gemacht. Für Westfalia Gemen stand er in der Landesliga hauptverantwortlich an der Seitenlinie. Im April 2020 folgte mit 24 Jahren der Schritt in die Oberliga. Der Aufstieg ist sein bisher größter Erfolg, der Klassenerhalt könnte der nächste sein.

Zugänge: Gino Windmüller (VfR Aalen), Fabio Simoes Ribeiro (SV Straelen), Jeffrey Obst (Rot-Weiß Oberhausen), Isaak Akritidis (Wuppertaler SV), Max Mahn (eigene U19), Malek Fakhro (VfB Lübeck) Abgänge: Maurice Pluntke (Wegberg-Beeck), Alexander Lipinski (KFC Uerdingen), Tobias Boche (Rot-Weiß Oberhausen), Felix Göttling (Westfalia Gemen), Sergen Sezen, Louis Ferlings (beide unbekannt)

"Machen uns nicht kleiner als wir sind"

Dabei helfen soll vor allem die Erfahrung, die im Bocholter Kader steckt: "Gino Windmüller, Kevin Grund, Marcel Platzek" - allesamt ehemalige Spieler von Rot-Weiss Essen - "Wir haben sehr viele Spieler, die schon auf diesem Niveau gespielt haben." Gepaart wird diese Erfahrung mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Mannschaft.

"Wir haben 18 Spieler aus dem alten Kader übernommen, waren schon sehr erfahren und haben den nochmal um viel Erfahrung ergänzt (s. Infobox)." Das soll auch der Schlüssel sein, um das klar formulierte Saisonziel zu erreichen.

"Wir machen uns nicht kleiner als wir sind", gibt sich Winking dennoch selbstbewusst. "Wir haben eine richtig gute Mannschaft zusammen, aber das Ziel kann natürlich nur sein, dass wir die Klasse halten. Und das am besten so früh wie möglich."

Darauf vorbereitend stehen für Winkings Mannschaft noch zwei weitere Testspiele an, ehe die Saison in knapp drei Wochen beginnt. Die Mission Regionalliga West beginnt für Bocholt mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Düren (23. Juli, 14 Uhr).