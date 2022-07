Im Ausland: Maximilian Pronichev hat einen neuen Verein gefunden

Noch Mitte Juni hatte RevierSport berichtet, dass Maximilian Pronichev den FC Energie Cottbus verlassen wird. Nun ist auch klar, wohin: ins Ausland!

Der SV Horn, ein Zweitligist aus Österreich, hat am Freitag (1. Juli) die Verpflichtung von Maximilian Pronichev bekanntgegeben. Erst vor rund zwei Wochen hatte Pronichevs Ex-Klub FC Energie Cottbus verkündet, dass der Stürmer die Lausitz verlassen wird - RevierSport berichtete.

Der 1,83 Meter große, offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Spielzeit für Cottbus in der Regionalliga Nordost aktiv, wo er mit 27 Scorerpunkten (15 Tore und 12 Vorlagen) in 35 Spielen zu überzeugen wusste.

Maximilian Pronichev - in Zahlen: FC Energie Cottbus - 39 Spiele, 16 Tore, 12 Vorlagen Hertha BSC II - 32 Spiele, 22 Tore, 4 Vorlagen Zenit St. Petersburg II - 20 Spiele, 3 Tore, keine Vorlage Rot-Weiss Essen - 18 Spiele, 6 Tore, 4 Vorlagen Hallescher FC - 10 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage

Einige Klubs waren an dem 24-jährigen Russen dran, der sich nun für den SV Horn entschied. "Wir freuen uns sehr mit Maximilian Pronichev einen absoluten Wunschspieler präsentieren zu können. Wir haben uns lange um ihn bemüht und sind sehr froh, dass wir ihn für den SV Horn begeistern konnten", erklärt Horns Manager Michael Ettenauer.

Den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung genoss der gebürtige Berliner bei Hertha BSC. Er spielte aber auch in der U19 des FC Schalke 04. Als Profi stand Pronichev beim FC Erzgebirge Aue und Halleschen FC sowie Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Insgesamt kann Pronichev in seiner Laufbahn auf 82 Einsätze in der Regionalliga Nordost- sowie West-Staffel zurückblicken, in denen ihm 42 Treffer gelangen.