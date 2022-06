RWO: Kreyer und Co. schenken A-Ligisten zum 100. Geburtstag neun Stück ein

Rot-Weiß Oberhausen hat am Samstag (25. Juni) sein zweites Vorbereitungsspiels in diesem Sommer absolviert. Rot-Weiß blieb wieder in Oberhausen.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Rot-Weiß Oberhausen hat nach dem knappen 2:1 zum Testspiel-Auftakt gegen Landesligist Arminia Klosterhardt diesmal die Muskeln spielen lassen. Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum von Arminia Lirich schenkten die Kleeblätter dem A-Ligisten neun Stück ein. Sven Kreyer (3), Kilian Skolik (4), Kingsley Sinclair und Leroy-Jacques Mickels trafen vor rund 500 Zuschauern für den Regionalligisten. Arminia Lirich: Binder - Diehl, Fezzani, Kaya (62. Jansen), Kleer (72. Koller) - Bajraj (77. Oberschachtsiek), Neumann, Yildizhan, Bruckwilder - Peters, Ulrich (69. Ocak). Binder - Diehl, Fezzani, Kaya (62. Jansen), Kleer (72. Koller) - Bajraj (77. Oberschachtsiek), Neumann, Yildizhan, Bruckwilder - Peters, Ulrich (69. Ocak). RWO: Benz - Fassnacht (46. Ngyombo), Holthaus (46. Propheter), Yalcin (46. Klaß), Boche - Mai (46. Winter), Öztürk (46. Petritt), Sinclair (46. Skolik), Heinz (46. Mickels) - Kreyer, Donkor (46. Lunga). Schiedsrichter: Christoph Persch. Tore: 0:1 Kreyer (23.), 0:2 Kreyer (31.), 0:3 Sinclair (41.), 0:4 Skolik (51.), 0:5 Mickels (55.), 0:6 Kreyer (61.), 0:7 Skolik (65.), 0:8 Skolik (73.), 0:09 Skolik (78.). Zuschauer: Während sich der Achtligist im ersten Durchgang noch wacker schlug und läuferisch alles rausholen konnte, wurde es im zweiten Abschnitt von Minute zu Minute deutlicher. So folgten nach den drei Treffern in den ersten 45 Minuten auch gleich sechs Tore zwischen der 46. und 90. Minute.

Trotzdem: Am Ende konnten die Liricher stolz auf sich sein. Immerhin spielt Stadtprimus Rot-Weiß Oberhausen vier Ligen höher. Der RevierSport-Liveticker zum Nachlesen

