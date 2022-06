Rot-Weiss Essen: Letzter Test wird ein Wiedersehen mit einem Traditionsklub

Rot-Weiss Essen hat seinen Vorbereitungsplan für die kommende Saison in der 3. Liga vollständig. Das vermeldete der Regionalliga-Aufsteiger am Dienstagnachmittag.

Nun steht der komplette Plan! Rot-Weiss Essen hat am Dienstagnachmittag ein weiteres Testspiel für seinen Vorbereitungsplan für die kommende Drittliga-Saison veröffentlicht. So geht es am Samstag, den 16. Juli, gegen einen alten Bekannten aus der Regionalliga West: Die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski wird am Tivoli auf Alemannia Aachen treffen.

An das letzte Kräftemessen zwischen den beiden Traditionsklubs werden sich die Fans vermutlich noch gut erinnern. Erst im April war das Team von der Hafenstraße beim damals abstiegsbedrohten Liga-Konkurrenten nur zu einem 1:1-Unentschieden gekommen. Wenige Wochen später kam es jedoch zur so ersehnten Rückkehr in die Drittklassigkeit.

Die Aachen-Partie komplettiert den Sommer-Fahrplan, es stehen unter anderem Duelle gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach (Fr., 01. Juli, 19.00h, Stadion an der Hafenstraße) sowie Nord-Klub Eintracht Braunschweig (Sa., 09. Juli, 15.30h, Elmstadion Schöningen) an. Das Trainingslager ist im niedersächsischen Wesendorf vorgesehen.

Informationen zum Kartenvorverkauf folgen in Kürze.

Der Vorbereitungsplan in der Übersicht:

Fr., 24. Juni, 19.30 Uhr: Kickers Emden – RWE (Ostfriesland Stadion)

Sa., 25. Juni, 16.00 Uhr: Rheiderland-Auswahl – RWE (Weener)

So., 26. Juni: Blitzturnier beim SV Holthausen Biene

Fr., 01. Juli, 19.00 Uhr: RWE – Borussia Mönchengladbach (Stadion an der Hafenstraße)

So., 03. Juli, 15.00 Uhr: ETB SW Essen - RWE (Stadion Uhlenkrug)

Di., 05. Juli – So., 10. Juli: Trainingslager in Wesendorf (Niedersachsen)

Sa., 09. Juli, 15.30 Uhr: Eintracht Braunschweig – RWE (Elmstadion Schöningen)

Sa., 16. Juli, 14.00 Uhr: Alemannia Aachen – RWE (Tivoli)