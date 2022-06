Der S04 hat die Besetzungen der Trainerposten in seinen Nachwuchsteams bekannt gegeben. Ein prominenter Name fehlt.

Der FC Schalke 04 hat inzwischen die Besetzungen der Trainerposten für die kommende Saison 2022/23 bekanntgegeben. Dabei gab es einige Veränderungen. Aber ein Name fehlt ganz. Bei der Besetzung der Cheftrainer im Übergangsbereich bleibt erwartungsgemäß alles beim alten. Erst im Frühjahr übernahm Jakob Fimpel die U23 von Torsten Fröhling und führte das Team zusammen mit seinem neuen Assistenten Willi Landgraf und den verbliebenen Tomasz Waldoch sowie Torwarttrainer Christian Wetklo zum Klassenerhalt. Dieses Team bleibt so zusammen.

Leichte Veränderungen gibt es dagegen bei der U19. Norbert Elgert bleibt Cheftrainer. Aber sein bisheriger Assistent Michael Eppers wird künftig die U16 des Vereins als Cheftrainer begleiten. Dafür erhält Elgert neben Charles Takyi und Torwarttrainer Volkan Ünlü einen neuen Assistenten. Und der ist durchaus prominent. Denn Tim Hoogland wird ab dem Sommer zum Trainerteam der U19 gehören. Der 36-Jährige kann auf die Erfahrung von 59 Bundesligaspielen und 181 Zweitligaspielen für den S04, den VfL Bochum , den 1. FC Mainz 05 und den VfB Stuttgart zurückgreifen und wurde 2002 selbst mit der B-Jugend der Königsblauen Deutscher Meister. Danach spielte er auch in der U19 selbst unter Elgert und schaffte so den Sprung zum Profi. Knapp 20 Jahre später gehört er nun also selbst zum Staff.

Auch Onur Cinel, der am Samstagabend mit der österreichischen Nationalmannschaft unter Cheftrainer Ralf Rangnick bei seinem Debüt als Co-Trainer einen 3:0 in Kroatien feierte, erhält bei der U17 einen neuen Assistenten. Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft gegen den VfB Stuttgart vor wenigen Wochen bekommt er nach dem Abgang von Hoogland mit Jan Ansperger einen neuen Assistenten. „Neben der Entwicklung unserer Talente ist uns in der Knappenschmiede auch die Ausbildung unser Trainer sehr wichtig. Die vergangene Saison hat ihre gute Arbeit bestätigt und wir werden sie auch in der kommenden Spielzeit bestmöglich unterstützen“, sagt Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, auf schalke04.de

Im unteren Jugendbereich setzt Schalke 04 weiterhin auf sogenannte Ankertrainer, die neben ihrem eigenen Team auch die Verantwortung für mehrerer Jahrgänge haben. Der bekannteste ist sicherlich Sam Farokhi.

Auffallend: Ein Name wurde bei der Auflistung der neuen Trainer überhaupt nicht genannt. Es ist der ehemalige Eurofighter Martin Max. „Ich werde ab der neuen Saison Stürmertrainer bei der U23 sein“, erklärte der Eurofighter nach dem Wechsel von Fröhling zu Fimpel im Frühjahr. Offenbar wird der 396-malige Bundesligaspieler, der auch als Repräsentant für den S04 und in der Traditionsmannschaft des FC Schalke 04 aktiv und viel unterwegs ist, aber nicht fest zum Stab der U23 gehören. Unter Fimpel hatte Max in der abgelaufenen Saison situationsabhängig in der U16 und der U15 das Training verstärkt. Eine ähnliche Lösung ist nun auch denkbar.