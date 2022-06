U16 bis U23: Mit diesen Trainerteams plant Schalke 04

Der FC Schalke hat sich entschieden, mit welchen Trainerteams er den Unterbau in der neuen Saison entwickeln will.

Die U23 des FC Schalke hat den Klassenerhalt in der Regionalliga gefeiert, die U19 den Sieg im Niederrheinpokal errungen. Die U17 wurde Deutscher Meister.

Nach einer erfolgreichen Spielzeit gibt es trotzdem einige Veränderungen in de Trainerteams, die die Königsblauen nun vorstellten.

Die U16 wird künftig von Michael Eppers trainiert - zuvor war er Co-Trainer bei der U19 und im Bereich der Spielanalyse tätig. Bastian Naß, der die U16 nach Willi Landgrafs Wechsel in die U23 interimsweise übernahm, wechselt als Assistent von Oliver Krause in die U15.

Nach dem Meistertitel wird Onur Cinel die U17 weiter betreuen. Robin Willeke wird ihn unterstützen. Tim Hoogland wechselt aus der U17 in die U19, wo er als Co-Trainer von Norbert Elgert fungiert, der weiterhin die Verantwortung für die U19 trägt. Charles Takyi und Torwarttrainer Volkan Ünlü komplettieren das Elgert-Team. Hooglands Aufgaben in der U17 übernimmt Jan Ansperger, der zuletzt in der U23 assistierte.

Die U23 geht unverändert an de Start. Trainer bleibt Jakob Fimpel, sein Team mit Willi Landgraf, Tomasz Waldoch und Christian Wetklo bleibt auch identisch.

„Neben der Entwicklung unserer Talente ist uns in der Knappenschmiede auch die Ausbildung unser Trainer sehr wichtig. Die vergangene Saison hat ihre gute Arbeit bestätigt und wir werden sie auch in der kommenden Spielzeit bestmöglich unterstützen“, sagt Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede, auf der Homepage der Schalker.