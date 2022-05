RWE: Thomas Eisfeld will diesen Bochumer Profi in Essen haben

Die neuen Kader werden geplant. Nicht nur Trainer und Sportdirektoren haben Wünsche, auch die Spieler.

Am 27. Mai wird Robert Tesche 35 Jahre. Elf Spiele hat er in der laufenden Bundesliga-Saison für den VfL Bochum bestritten. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus und wird nicht verlängert.

Der Mittelfeld-Routinier beklagte sich nie, nahm seine Rolle an und gab Gas für den Tag, wo er gebraucht wurde. Das wurde ihm hoch angerechnet. Nun verabschiedete er sich via Instagram von den VfL-Anhängern. Er betonte: "Ich möchte mich für eine unfassbar tolle Zeit bei Euch und mit Euch bedanken. Für mich ist dieser Abschied nicht leicht, ich wäre gerne noch geblieben. Die letzten 5 Jahre waren nicht nur dank des Aufstiegs esonders erfolgreich, sondern auch dank vieler gewachsener Freundschaften und toller Fans sehr intensiv. Der Zuspruch im und rund ums Stadion, eine tolle Mannschaft und das Leben in Bochum mit meiner Familie haben es mir leicht gemacht, mich wohl zu fühlen. Ich habe die Stadt lieben gelernt und wünsche dem Pott und Verein nur das Beste für die Zukunft. Wie es für mich persönlich weitergeht, wird sich in der nahen Zukunft herausstellen."





Klar ist: Auch im Pott gibt es Vereine wie Rot-Weiss Essen oder den MSV Duisburg, die die Qualität von Tesche gebrauchen könnten. Das hat wohl auch Thomas Eisfeld erkannt, der im Laufe der Regionalliga-Spielzeit zum nun feststehenden Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen wechselte. Unter den Post von Tesche schrieb er: "Komm zum RWE." Beide kennen und schätzen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Bochum.

Was passen könnte, denn nach dem Winter-Abgang von Dennis Grote würde Tesche dieses derzeit noch fehlende Profil perfekt ausfüllen mit seiner Erfahrung.