Fortuna Köln: Routinier bleibt auch 2022/23 Südstädter

Zuletzt musste Fortuna Köln die Abgänge von zwei wichtigen Spielern verkraften. Nun gibt es gute Nachrichten aus der Südstadt.

Fortuna Köln steht nach den prominenten Abgängen von Kapitän Jannik Löhden und Topscorer Suheyel Najar im Sommer vor einer großen Aufgabe. Routinier Maik Kegel bleibt dabei auf jeden Fall an Bord.

Der 32-Jährige hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Ich bin heilfroh, dass ich noch ein weiteres Jahr für die Fortuna spielen kann. Mittlerweile bin ich seit sechs Jahren ein Teil dieser Familie, kenne die Abläufe und Strukturen und freue mich auf das kommende Jahr“, erklärte Kegel.

Fortunas Nummer zehn kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 31-mal zum Einsatz, erzielte ein Tor und bereitete drei weitere Treffer vor. „Es ist ein sehr gutes Signal mit so einem Spieler wie Maik in die kommende Spielzeit gehen zu können. Er ist ein wichtiger Ankerspieler in unserem zentralen Mittelfeld“, freute sich Fortunas sportlicher Leiter Matthias Mink.