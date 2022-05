Fortuna Köln: Bester Mann wechselt in die 3. Liga

Fortuna Köln verliert nach seinem Kapitän auch den besten Offensivspieler.

Bisher hat Fortuna Köln auf der Zugangsseite für die kommende Saison nur ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs präsentieren können. Tariq-Emad Suleiman wird hochgezogen, auf der Abgangsseite stehen bereits drei prominente Namen.

Zunächst verlässt Trainer Alexander Ende die Fortuna, zudem Kapitän Jannik Löhden, den es zum VfB Lübeck zieht. Und nun verliert die Mannschaft auch noch seinen besten Offensivspieler.

Suheyel Najar wechselt in die 3. Liga und schließt sich dem SV Wehen Wiesbaden an. Acht Tore und 20 Torvorlagen in 37 Ligapartien haben höherklassige Klubs auf den Plan gerufen, Wehen hat am Ende das Rennen gemacht.

Wir verlieren unseren Topscorer und einen Unterschiedsspieler Matthias Mink

„Wir bedauern den Verlust von Su sehr. Wir verlieren unseren Topscorer und einen Unterschiedsspieler. Su hinterlässt eine Lücke“, kommentiert Matthias Mink, Sportlicher Leiter der Kölner.

Der Spieler geht auch mit einem weinenden Auge, denn er hat die Zeit in Köln genossen: "Zunächst einmal möchte ich mich bei der Mannschaft, dem Trainerteam, Staff, Vorstand und nicht zuletzt den Fans für die sehr intensiven zweieinhalb Jahre bedanken. Neben vielen Höhen und Tiefen werden mir vor allem das familiäre Umfeld und die positiv verrückte Kabine in Erinnerung bleiben. Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu gehen und mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles erdenklich Gute und werde mich sicherlich auch in Zukunft im Südstadion blicken lassen.“

Verabschieden möchte er sich mit einem Titel, am 21. Mai steht das Mittelrheinpokal-Finale gegen Viktoria Köln an. Najar: "Für mich persönlich und auch für die Mannschaft hat das Pokalfinale einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund verspreche ich, alles daran zu setzen, am 21. Mai den Pokal in Höhenberg in die Höhe zu stemmen.“