RWE: Keine Abschiede am Samstag - Nowak spürt die große Sehnsucht

Der finale Samstag rückt für Rot-Weiss Essen immer näher. Teamchef und Sportdirektor Jörn Nowak stellte sich am Freitag nochmal den Fragen der Pressevertreter.

So viel vorweg: Rot-Weiss Essen und Teamchef Jörn Nowak scheinen vor dem Saisonfinale am Samstag gegen Rot Weiss Ahlen (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) tiefenentspannt zu sein. So beschrieb der Sportdirektor zumindest die Lage in dieser Woche an der Hafenstraße und auch er selbst wirkte äußert cool.

Jörn Nowak über...

... die Personallage: "Alle Spieler wurden in dieser Woche an der Hafenstraße gesichtet. Selbst Michel Niemeyer ist im Kreise der Mannschaft angekommen. Bis auf ihn sind alle einsatzfähig. Nur bei Thomas Eisfeld steht noch ein großes Fragezeichen. Da werden wir wohl erst vor dem Spiel gemeinsam mit der medizinischen Abteilung entscheiden, ob er spielen kann."

... die Stimmung in der Mannschaft: "Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Es herrscht eine große Vorfreude auf Samstag. So wie man sich das vor solch einem Spiel vorstellt."

Ich war am Freitagmorgen einkaufen und mein Stamm-Kassierer hat mich angesprochen und auch erzählt, wie angespannt er ist. Das sind so Dinge, die ich diese Woche aufsauge, weil es etwas besonderes ist. Die Leute haben in Essen so eine Sehnsucht, die ist einfach überall spürbar. Jörn Nowak

... das Live-Ergebnis aus Münster: "Wir müssen auf alle Eventualitäten eingestellt sein und natürlich wird man von nichts überrascht. Sowohl Münster als auch wir werden mal rüberschauen. Es ist ja auch ein Fernduell. Trotzdem: wichtig ist, dass wir uns auf uns konzentrieren. Wir wollen das Spiel mit aller Macht gewinnen. Von mir aus auch in der 88. Minute."

... mögliche Feierlichkeiten nach dem Spiel: "Ich habe mich bewusst aus dem Feierlichkeitsgremium herausgenommen. Es ist doch klar, dass es dann kein Halten mehr gibt. Das werden wir dann spontan lösen. Eine kleine Geschichte am Rande: ich war am Freitagmorgen einkaufen und mein Stamm-Kassierer hat mich angesprochen und auch erzählt, wie angespannt er ist. Das sind so Dinge, die ich diese Woche aufsauge, weil es etwas besonderes ist. Die Leute haben in Essen so eine Sehnsucht, die ist einfach überall spürbar."

... Verabschiedungen vor dem Spiel: "Es ist jetzt egal, wer den Verein im Sommer verlässt, verlassen will, verlassen muss. Jetzt zählt nur das Team. Für Verabschiedungen haben wir im Anschluss Zeit. Am Samstag wird es die nicht geben. Wir wollen alle zusammen unser großes Ziel erreichen."