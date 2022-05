RWE: Daher ist bei 16.500 Heimfans Schluss

Am Samstag heißt es ausverkauft bei Rot-Weiss Essen. Also zumindest bei den Heimfans. So erklärt sich die Zahl.

Das Fernduell zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster geht in die finale Runde. Nur einer kann am Samstag in die 3. Liga aufsteigen, die Hoffnung ist bei beiden weiterhin groß. Auch die Fans sind euphorisiert. Das Stadion in Münster wird mit 14.300 Zuschauern ausverkauft sein. Besonderheit bei den Preußen: Auch die Gästekarten durften an die SCP-Fans verkauft werden. Ausverkauft heißt es auch bei RWE gegen Rot Weiss Ahlen. Allerdings gilt das hier nur für den Heimbereich. Ursprünglich waren für ein ausverkauftes Stadion in Essen 20.650 Plätze vorgesehen. Doch RWE-Boss Marcus Uhlig betont: "Die Zahl 20.650 passt nicht. Das Stadion an der Hafenstraße fasst netto 19.962 Zuschauer bei Fußballspielen." Wovon 16.500 auf Essener Fans entfallen. Dieses Kontingent ist bereits ausverkauft. Uhlig: "Die Zahl 16.500 erklärt sich dadurch, dass die Blöcke G2 und G3 nicht zur Belegung durch RWE-Fans zur Verfügung stehen. G2 ist leider Gottes noch nicht in einer Art und Weise fertiggestellt, dass er für den Spielbetrieb freigegeben werden konnte. Und deshalb gab es auch keine andere Möglichkeit, als den gesamten Gästestehplatz-Block G3 für die Fans aus Ahlen freizuhalten. Auch wenn wir hier nur über etwa 100 Fans sprechen, haben uns der bauliche Status quo in G2 sowie die Sicherheitsvorgaben keine andere Möglichkeit geboten." Klar ist: Die Essener hätten deutlich mehr als die 16.500 möglichen Tickets verkaufen können. Bedeutet, dass sicher der eine oder andere Interessent versuchen will, über andere Kanäle an eine Karte zu bekommen. Hier warnt Uhlig: "Im Übrigen haben wir zahlreiche überteuerte Verkaufsangebote auf den einschlägigen Portalen registriert. Diese Karten werden im Rahmen unserer Möglichkeiten für das Spiel am Samstag gesperrt. Daher kann ich nur appellieren, keinerlei Tickets auf diesen Wegen zu erwerben. Das gilt im Übrigen auch für Dauerkarten."

