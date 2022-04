In der Regionalliga West läuft oben alles auf einen Zweikampf zwischen Preußen Münster und RWE hinaus. Die jeweils letzten Aufstiege aus der Regionalliga liegen schon einige Zeit zurück.

Durch das 3:3 beim SV Lippstadt 08 bot Preußen Münster seinem Verfolger Rot-Weiss Essen die Chance, bei eigenem Dreier gegen Borussia Mönchengladbach II nach Punkten gleichzuziehen. Durch das 1:1 ließ RWE diese Möglichkeit jedoch aus und bleibt zwei Zähler hinter dem SCP.

Dementsprechend bedient waren die Essener Spieler und Trainer Christian Neidhart. Die Essener hoffen nun auf Fortuna Köln. Der Aufstieg ist für den Tabellenfünften zwar so gut wie unmöglich, aber die Fortunen sind ein Kandidat, der dem SCP im Spitzenspiel am Dienstag (19. April, 19 Uhr) Punkte abluchsen könnte.

Weil sich das Meisterschaftsrennen fünf Spiele vor Schluss immer weiter zuspitzt, haben wir uns angeschaut, wann beide Teams zuletzt aus der Regionalliga aufgestiegen sind.

Rot-Weiss Essen:

Bei RWE war das zuletzt in der Saison 2005/06 der Fall. In der damals drittklassigen und mittlerweile gar nicht mehr existierenden Regionalliga Nord wurden die Essener mit 76 Zählern Meister und stiegen in die Zweite Bundesliga auf.

Härtester Konkurrent war damals Carl-Zeiss Jena. Der heute Regionalliga-Nordost-Vertreter wurde mit 72 Zählern Zweiter. Am letzten Spieltag hätte sich RWE indes auf Schützenhilfe von Rot-Weiß Oberhausen verlassen können. RWO schlug Jena mit 1:0, wodurch RWE auch bei eigener Niederlage gegen Rot-Weiß Erfurt Meister geworden wäre. Letztlich gewann Essen die Partie aber ebenfalls mit 1:0.

In der Zweiten Liga blieb Rot-Weiss dann übrigens nur ein Jahr lang, ehe es wieder in die Regionalliga ging. Diese wurde irgendwann durch die Dritte Liga ersetzt und viertklassig. In der Saison 2010/11 gelang RWE dann nochmal der Aufstieg aus der fünftklassigen NRW-Liga, womit sie einen einjährigen Betriebsunfall direkt wieder korrigierten. Seither kämpft RWE um die Rückkehr in die Drittklassigkeit.

Preußen Münster:

Den Preußen gelang in der Saison 2010/11 aus der damals noch um einige Teams aus dem Südwesten ergänzten Regionalliga West der Sprung in Liga drei. Unter Trainer Marc Fascher machte Münster letztlich souverän die Meisterschaft klar, wurde am Ende mit 72 Punkten deutlich Erster. Eintracht Trier folgte mit zehn Punkten weniger auf Rang zwei.

Der SCP stieg also in die 3. Liga auf, wo er sich jahrelang souverän hielt. Erst in der Saison 2019/20 folgte unter dem aktuellen Trainer Sascha Hildmann der Abstieg in die Regionalliga West. In einem guten ersten Jahr wurde Münster hinter RWE und Borussia Dortmund II Dritter, nun ist der Aufstieg endgültig greifbar.