Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen enttäuschte gegen Borussia Mönchengladbach II und spielte 1:1. Trainer Christian Neidhart ärgerte sich.

Christian Neidhart redete vor dem Heimspiel-Doppelpack an der Essener Hafenstraße nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir haben jetzt erstmal in zwei Heimspielen die Möglichkeit, das besser zu machen, was zuletzt nicht gut war." Der Trainer von RWE war sich bewusst, dass seine Mannschaft vor dem Auftritt gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach, nach zuletzt zwei 1:1-Remis in Folge, gefordert war.

Doch das Team lieferte nicht. In einer zähen Partie kam Essen gegen die Fohlen-Reserve erneut nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die 10.023 Fans wurden bei bestem Fußballwetter und strahlendem Sonnenschein enttäuscht. RWE spielte sich gegen harmlose Gäste kaum Chancen heraus und konnte zu keiner Zeit Spielfreude ausstrahlen. Das rächte sich in der 85. Minute, als Michael Wentzel die Essener Führung von Marius Kleinsorge (36.) egalisierte.

Nach dem Spiel gab es erstmals in dieser Saison Pfiffe von den Zuschauern an der Hafenstraße. Dass viele Anhänger enttäuscht waren, war die logische Konsequenz. Entsprechend bedient zeigte sich Coach Neidhart: "Wir sind maßlos enttäuscht. Die erste Halbzeit war noch halbwegs okay. Von unserer starken Offensive habe ich heute nichts gesehen. Wir haben uns in beiden Hälften fast keine Möglichkeiten erspielt. Trotzdem sind wir in Führung gegangen. Beim Gegentor haben wir nicht gut verteidigt. Man merkt, dass die Stimmung kippt."





In drei Tagen hat RWE die Chance auf Wiedergutmachung. Am Dienstag (19. April, 19.30 Uhr) reist der SV Lippstadt zum Nachholspiel – im März musste die Partie wegen Corona-Fällen bei RWE verschoben werden – nach Essen. Der kommende Gegner traf am aktuellen Spieltag auf Essens Konkurrenten im Titelrennen, Preußen Münster, und erkämpfte sich ein 3:3. Es war die einzig positive Nachricht für Rot-Weiss Essen am Samstag. "Wir konnten die Steilvorlage nicht nutzen", haderte Neidhart.