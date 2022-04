Wieder nur 1:1 - RWE enttäuscht und lässt Münster-Patzer ungenutzt

Am 34. Spieltag ist Rot-Weiss Essen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen Borussia Mönchengladbach hinausgekommen. Es war das dritte Remis in Serie.

Im Titelkampf der Regionalliga West hat Rot-Weiss Essen den nächsten Rückschlag kassiert. Gegen Borussia Mönchengladbachs U23 kam RWE am Samstagnachmittag nicht über ein 1:1 hinaus. Die Gastgeber zeigten einen enttäuschenden Auftritt, der mit einem späten Gegentreffer bestraft wurde.





So verpasste Rot-Weiss die große Chance, wieder mit Spitzenreiter Preußen Münster gleichzuziehen, der die Tür mit einem 3:3 gegen den SV Lippstadt geöffnet hatte. Stattdessen wächst die Unruhe in Bergeborbeck fünf Spieltage vor dem Ende der Saison. Es war bereits das dritte sieglose Spiel in Folge.

RWE: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Kefkir - Eisfeld (71. Dürholtz), Tarnat, Harenbrock - Young, Engelmann, Kleinsorge (76. Sauerland) Gladbach: Kersken - Kurt, Gaal, Lofolomo, Schroers, Doucouré (46. Wentzel), Meuer, Kemper, Lieder (77. Skraback), Telalovic (90.+3 Christiansen), Holtby (73. Italiano) Tore: 1:0 Kleinsorge (36.), 1:1 Wentzel (85.) Schiedsrichter: Fasihullah Habibi Zuschauer: 10.023

Aufgrund von einigen Ausfällen, vor allem in der Defensive, baute RWE-Trainer Christian Neidhart seine Anfangself um. Felix Bastians, Oguzhan Kefkir und Marius Kleinsorge kamen neu ins Team, Kefkir startete in ungewohnter Rolle als Linksverteidiger.

Nach den jüngsten Rückschlägen versuchten die Essener, sich über Ballbesitz Sicherheit zu holen. Torchancen waren Mangelware. Auch, weil die Gäste kompakt und tief standen. Nach gut 20 Minuten jubelten die RWE-Fans erstmals - aber nicht aufgrund eines Tores ihrer Mannschaft, sondern weil der Lippstädter Ausgleich gegen Münster verkündet wurde. Jetzt war klar: Mit einem Sieg konnten die Gastgeber mit den Preußen gleichziehen. Und Marius Kleinsorge schickte sich an, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Er nutzte einen Patzer der Gladbacher Defensive und erzielte das 1:0 (36.).

Von der Führung beflügelt wirkte die Neidhart-Elf nicht. Zähe Kost stand auch zu Beginn des zweiten Durchgangs auf dem Speiseplan. Top-Torjäger Simon Engelmann kam zu Abschlüssen (45., 54., 58.), ohne für große Gefahr zu sorgen. Dafür brannte es plötzlich im Essener Strafraum: Großchance für Gladbach II, doch Tom Gaal vergab freistehend (61.). Ein Weckruf für RWE? Bedingt, denn Glanzmomente der rot-weissen Offensive blieben weiter aus.

Das rächte sich in den Schlussminuten. Gladbachs Michael Wentzel staubte nach einem Freistoß zum Ausgleich ab (85.) und versetzte die Hafenstraße in Schockstarre. Von diesem Rückschlag erholten sich die Essener nicht mehr - es blieb beim 1:1.

Mit dem dritten Remis in Serie verpasste RWE die große Chance, mit Münster gleichzuziehen. Der Rückstand beträgt weiterhin zwei Punkte, im Übrigen haben die Preußen die leicht bessere Tordifferenz (+3). Die Gäste hingegen sammelten einen wertvollen Punkt im Abstiegskampf, stehen aber weiter nur drei Zähler über dem Strich.

Für RWE war das Duell mit Gladbach der Auftakt in eine Englische Woche. Zunächst steht das Heimspiel gegen den SV Lippstadt am Dienstag (19.30 Uhr) an. Die Borussia empfängt am kommenden Samstag (14 Uhr) den SV Straelen.