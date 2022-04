Preußen Münster patzt in irrem Spiel und öffnet RWE die Tür

Der SC Preußen Münster hat sich am 34. Spieltag der Regionalliga West lange Zeit schwer getan. Nach 0:2-Rückstand drehten die Preußen das Spiel, doch es sollte nicht reichen.

Die Ausgangslage vor dem Gastspiel des SC Preußen Münster beim SV Lippstadt war klar. Mit zwei Punkten Vorsprung auf Rot-Weiss Essen ging die Elf von Sascha Hildmann als Tabellenführer in die Partie gegen den Elften aus Lippstadt. Den Platz an der Sonne galt es zu verteidigen. Das klappte auch vorerst, aber mit dem 3:3 (0:2) wird der SCP sicher nicht zufrieden sein.

In Lippstadt erwischten die Preußen einen desaströsen Start. Nach einem fatalen Patzer von Marko Dedovic, der den Ausfall des eigentlichen Stammkeepers Maximilian Schulze Niehus zum zweiten Mal in Folge abfangen sollte, brachte Viktor Maier den SVL nach nur 19 Minuten in Führung. Dedovic hatte Probleme einen Rückpass zu kontrollieren und schoss den heranrauschenden Maier an. Von dessen Schienbein landete der Ball im Kasten der Preußen.

Lippstadt vor der Pause fast mit der Entscheidung

Beinahe hätte der SCP die schnelle Antwort gefunden, doch Alexander Langlitz scheiterte am starken SVL-Torwart Christopher Balkenhoff (28.). Auf der Gegenseite machte es Henri Matter nach Vorarbeit von Dardan Karimani besser und schweißte den Ball aus 16 Metern zum 2:0 in die Maschen (31.). Kurz vor der Pause hätte Maier sogar auf 3:0 stellen können, doch Dedovic zeigte sich diesmal wachsam und parierte stark (44.).

In Durchgang zwei galt es für den SCP, den zwei Tore Rückstand irgendwie zu drehen. Die Marschrichtung gab Hildmann klar vor, indem er Stürmer Gerrit Wegkamp für den defensiven Mittelfeldspieler Thomas Kok brachte.

Preußen zeigte in Durchgang zwei ein anderes Gesicht

So zeigten die Gäste in den zweiten 45 Minuten ein völlig anderes Gesicht und brachten die Lippstädter Hintermannschaft sofort in Bedrängnis. Zehn Minuten nach Wiederbeginn entwischte Robin Ziegele der Lippstädter Abwehr und köpfte zum 1:2 ein (55.). Kurz darauf tat es ihm Henok Teklab gleich und vollendete nach Langlitz-Flanke zum Ausgleich (60.).

SV Lippstadt: Balkenhoff – Woitzyk (65. Schlüsselburg), Steringer, Schubert, Halbauer (85. Henneke) – Möller, Evers, Heiserholt, Karimani (80. Maiella), Matter – Maier (80. Mika) Balkenhoff – Woitzyk (65. Schlüsselburg), Steringer, Schubert, Halbauer (85. Henneke) – Möller, Evers, Heiserholt, Karimani (80. Maiella), Matter – Maier (80. Mika) SC Preußen Münster: Dedovic – Schauerte, Hoffmeier, Ziegele, Hemmerich – Kok (46. Wegkamp), Ghindovean (69. Schwadorf), Remberg – Langlitz (80. Kwadwo), Bindemann (57. Dahlke), Teklab Schiedsrichter: Robin Delfs Tore: 1:0 Maier (19.), 2:0 Matter (31.), 2:1 Ziegele (55.), 2:2 Teklab (60.), 2:3 Wegkamp (84.), 3:3 Maiella (90+2) Gelbe Karten: Schubert – Teklab Zuschauer: 800

Auch nach dem Ausgleich blieben die Preußen am Drücker und kam zu weiteren Chancen und drückte auf die Führung - mit Erfolg. Kurz vor Schluss besorgte der eingewechselte Gerrit Wegkamp das so wichtige 3:2 (85.). Doch als wäre das nicht schon verrückt genug, fand der SV Lippstadt quasi aus dem nichts noch eine Antwort. Paolo Maiella stocherte den Ball kurz vor Schluss über die Linie - 3:3!

Damit lässt der SCP zwei wichtige Punkte im Titelkampf liegen und öffnet die Tür für Rot-Weiss Essen, die mit einem Sieg von mindestens drei Toren vorbeiziehen könnten. Alles zum RWE-Spiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gibt es im RevierSport-Liveticker.