Schalke: Rouven Schröder zu einem möglichen Abstieg der U23

Die U23 des FC Schalke steckt im Abstiegskampf der Regionalliga West. Nun hat sich Rouven Schröder zur Zukunft der Reserve der Königsblauen geäußert.

Am Ende der Regionalliga-Saison 2016/2017 musste die U23 des FC Schalke schon einmal den bitteren Gang in die Oberliga Westfalen antreten. Neun Punkte Abstand zum ersten Nichtabstiegsplatz, zur Krönung gab es am letzten Spieltag noch eine 0:1-Derbypleite gegen den BVB.

Es war eine Zeit, in der es in Mode kam, die U23-Teams abzumelden. Der VfL Bochum hatte das gemacht, Eintracht Frankfurt oder Bayer Leverkusen. Schalke 04 hielt an seiner Reserve fest, die schaffte im zweiten Anlauf souverän den Wiederaufstieg - zusammen mit dem TuS Haltern.

Jetzt droht erneut der Abstieg in die Oberliga Westfalen. Am Mittwoch verlor die Mannschaft von Trainer Jakob Fimpel das Kellerduell bei Rot Weiss Ahlen mit 2:3. Fünf Spiele stehen noch aus, die Schalker haben drei Punkte Vorsprung auf Alemannia Aachen auf dem ersten Abstiegsplatz, aber auch zwei mehr ausgetragene Partien.

Am Donnerstag äußerte sich Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder im Rahmen der Spieltagskonferenz der Profimannschaft, die am Sonntag bei Darmstadt 98 antritt, zu einem möglichen Abstieg. Zunächst zeigte er sich überzeugt von der Klasse der Mannschaft: "Die steigen nicht ab."

Sollte es aber doch soweit kommen, lehnte sich der ehemalige Mainzer aus dem Fenster und versprach, dass eine Abmeldung nicht infrage kommen würde: "Die zweite Mannschaft ist ein elementarer Baustein für unseren Verein. Das ist Männerfußball, unsere jungen Talente machen hier den nächsten Schritt. Wir glauben fest an den Klassenerhalt, aber selbst im Abstiegsfall machen wir mit der zweiten Mannschaft weiter."