Schalke: Sorgen um Ouwejan, Vindheim könnte ins Aufgebot zurückkehren

Der FC Schalke 04 trifft am Ostersonntag auf Darmstadt 98. So war die Lage beim Training am Donnerstag.

Auch in den Osterferien liegt der Betrieb beim FC Schalke 04 nicht still. Am Donnerstagmorgen versammelten sich auf einem Kunstrasenplatz Dutzende Jugendliche zu einem Ferien-Fußballkurs, auf dem nächsten analysierten die U23-Trainer mit ihren Spielern die nächste Niederlage in der Regionalliga vom Abend zuvor – und auf dem Hauptrasenplatz liefen die Vorbereitungen der Profis auf das Topspiel beim Tabellenvierten Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Trainer Mike Büskens half persönlich dabei mit, die Übungen vorzubereiten – er wirkte ausgeschlafen, obwohl er am Abend zuvor seinen Wetteinsatz eingelöst und im Rahmen der Gelsenkirchener Aktion „Warm durch die Nacht“ für Obdachlose gegrillt hatte. Wieder zurückgreifen konnte Büskens im Training auf Victor Palsson (nach Corona-Infektion) und Dominick Drexler, der wegen einer Belastungssteuerung am Mittwoch noch ausgesetzt hatte. Sorgen gibt es um Linksverteidiger Thomas Ouwejan, der wegen einer Wadenverletzung das Spiel gegen Heidenheim (3:0) sausen lassen musste und in dieser Woche bisher noch nicht trainieren konnte. Außerdem fehlten Darko Churlinov (Belastungssteuerung), Marius Lode, Marc Rzatkowski (beide Corona-Infektion), Dong-gyeong Lee (Fußbruch) und Marvin Pieringer (Jochbeinbruch). Aus der U19 half wie an den beiden Tagen zuvor Sidi Sané aus. Die komplette Einheit absolvierten die zuletzt lange verletzten Rechtsverteidiger Andreas Vindheim und Mehmet Can Aydin. Aydin stand bereits gegen Darmstadt im Kader. Nun könnte Vindheim folgen. Gut möglich, dass Sané in Darmstadt zum Kader gehört. Büskens hatte bisher in allen vier Spielen Nachwuchskräften eine Bewährungschance gegeben, zunächst zweimal Daniel Kyerewaa, gegen Heidenheim Mika Hanraths.

