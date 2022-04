Regionalliga-Derby: RWO wartet seit 2016 auf einen Liga-Sieg gegen RWE

Am Dienstag steigt das Regionalliga-Derby Rot-Weiß Oberhausen gegen Rot-Weiss Essen (19:30 Uhr). RWO muss gewinnen, die Zahlen sprechen nicht dafür.

So langsam begradigt sich die Tabelle der Regionalliga West. Am Dienstag noch mehr, wenn Rot-Weiß Oberhausen im Derby gegen Rot-Weiss Essen angetreten ist. Und die Ausgangslage ist klar.

Mit einem Sieg klettert RWE wieder an die Spitze, bei einem Remis bleibt Münster Erster, denn sie haben das um einen Treffer bessere Torverhältnis.

Gewinnt RWO, dürfen sich auch die Kleeblätter wieder leise Hoffnungen auf den Titel machen, bei dann fünf Zählern Rückstand auf Münster, gegen die sie auch noch antreten dürfen.

Doch zwei Aspekte sprechen gegen RWO. Zum einen haben sie noch keine Partie gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen.

Zum anderen erwiesen sich die Kleeblätter zuletzt nicht gerade als Derbyexperten. Der letzte Sieg gegen RWE datiert aus dem Jahre 2016 - damals trafen Raphael Steinmetz und Robert Fleßers beim 2:0 an der Hafenstraße.

In der Liga folgten elf Partien, vier Duelle gewann Essen, sieben Mal gab es keinen Sieger. Am Dienstag muss RWO auf den Dreier gehen, denn ansonsten war es das vermutlich endgültig mit dem Drittliga-Aufstieg. Schließlich dürfte es in dann sechs verbleibenden Begegnungen nahezu unmöglich sein, sieben oder mehr Zähler auf Münster und Essen aufzuholen.

Daher darf man sich nach einer Englischen Woche für beide Teams auf einen offenen Schlagabtausch freuen, denn ein Remis hilft beiden wenig, RWE noch eher als Oberhausen.