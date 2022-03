RWE: Angstgegner Wiedenbrück? Das stimmt am Samstag nicht

Es gibt Statistiken, die sind nur schwer zu erklären. Wenn der SC Wiedenbrück und Rot-Weiss Essen aufeinandertreffen, dann gibt es für die Heimmannschaft fast immer Frust.

In der Regionalliga West möchte Rot-Weiss Essen am Samstag (14 Uhr) den Patzer gegen Rot Weiss Ahlen (0:2 am Mittwoch) ausbügeln. Es geht zum SC Wiedenbrück und immer mal wieder kann man lesen, dass der SCW ein Angstgegner der Essener ist.

Das stimmt in Teilen, denn Wiedenbrück ärgert RWE am liebsten an der Hafenstraße. Zuhause waren die Wiedenbrücker bisher eher nur Zuschauer bei den Gastspielen der Essener. Zwischen diesen beiden Teams gibt es tatsächlich eine Bilanz, die man selten vorfindet.

Auf den ersten Blick scheint die Bilanz zwischen RWE und Wiedenbrück normal zu sein. Von 19 Partien gewann RWE acht, fünfmal siegte der SCW, sechsmal teilte man sich die Punkte.





Es folgt das Aber: Kurios wird es, wenn man sich die Heimbilanzen der jeweiligen Teams anschaut. In Wiedenbrück ist RWE komplett ungeschlagen. Neun Spiele, sieben Siege, zwei Remis. In Essen triumphiert meistens der SCW, der fünf von zehn Partien an der Hafenstraße gewann, nur einmal als Verlierer vom Feld ging.

Doch am Samstag geht es eben in Wiedenbrück zur Sache. RWE will und muss siegen im Rennen um den Aufstieg, die Hausherren sind im gesicherten Mittelfeld und haben zuletzt drei Partien in Serie verloren (gegen Ahlen, Rödinghausen und Wiedenbrück), blieben davor aber auch zehnmal ungeschlagen.

Wenn es eine vierte Pleite in Serie für Wiedenbrück gibt, dann erhält die kuriose Statistik zwischen dem SC Wiedenbrück und Rot-Weiss Essen das nächste Kapitel.