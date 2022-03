RWO: Terranova glücklich über wichtigen Dreier in Straelen

Am 30. Spieltag der Regionalliga West besiegte Rot-Weiß Oberhausen den SV Straelen mit 2:1 (1:1). Cheftrainer Mike Terranova war nach dem wichtigen Sieg sichtlich zufrieden.

Rot-Weiß Oberhausen sammelte durch den Auswärtserfolg beim SV Straelen am 30. Spieltag der Regionalliga West drei “Big Points” im Aufstiegsrennen um den Einzug in die 3. Liga. Das Team von Cheftrainer Mike Terranova gewann die Partie in Straelen mit 2:1 (1:1) und bleibt dadurch in der Tabelle oben dran.

Für die Oberhausener trafen Leistungsträger Nils Winter (33.) und Jan-Lucas Dorow (53.). Kurz vor der Pause traf auch Straelens Dacain Baraza zum zwischenzeitlichen 1:1 (44.). RWO rangiert trotz Sieg weiterhin auf dem fünften Tabellenrang und hat sechs Punkte Abstand auf den Spitzenreiter von Rot-Weiss Essen.

Aus den letzten fünf Auswärtsspielen haben wir 13 Punkte geholt und das ist schon so etwas wie eine Traumquote. Mike Terranova

Oberhausens Cheftrainer Mike Terranova hatte seine Mannschaft vor dem Anpfiff auf ein schwieriges Spiel eingestellt und war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert darüber, den fünften Sieg in den letzten sechs Spielen eingefahren zu haben: „Wir wussten im Vorfeld, dass es ein schwieriges Spiel wird. Straelens Mannschaft hat eine sehr gute Qualität und sie sind sehr robust. Wir hatten Glück, dass wir nicht früh in Rückstand geraten sind, aber nach der Anfangsphase haben wir besser ins Spiel gefunden und haben dann auch das Tor gemacht.”

Nach Aussagen des Trainers habe die Mannschaft nach dem Seitenwechsel zwar passiver agiert, auf der anderen Seite aber weniger gefährliche Situationen zugelassen. „Insgesamt war es eine ordentliche Leistung von uns. Wir wussten, dass uns hier nur ein Dreier weiterhilft, und darüber bin ich glücklich. Aus den letzten fünf Auswärtsspielen haben wir 13 Punkte geholt und das ist schon so etwas wie eine Traumquote”, erklärte Terranova gegenüber RevierSport.

Trotz Niederlage - Zedi lobt Spielweise seiner Mannschaft

Straelens Trainer - Rudolf Zedi - war nach dem Schlusspfiff naturgemäß nicht so glücklich wie sein Trainerkollege aus Oberhausen. Trotz Niederlage hatte der Interimstrainer jedoch wenig an der Spielweise seiner Mannschaft auszusetzen.

„Ich hab an diesem Spieltag eine sehr starke Straelener Mannschaft gesehen. Besonders in der ersten Halbzeit sind wir sehr dominant aufgetreten und hätten zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Weichen auf Sieg stellen müssen. Bei den ganzen hundertprozentigen Chancen welche wir liegen gelassen haben, war das 1:1 zur Pause für Oberhausen schon schmeichelhaft. Man kann es Qualität nennen, wenn man dreimal aufs Tor schießt und 2:1 gewinnt. Wir hingegen haben reihenweise Chancen liegen lassen und dann ist so eine Niederlage schon bitter”, bilanzierte Zedi nach der Partie.

Am kommenden Spieltag hat der SV jedoch die Chance wieder zu punkten. Für die Straelener geht es auswärts zum KFC Uerdingen. Rot-Weiß Oberhausen empfängt dann den Wuppertaler SV (26. März, 14 Uhr). Beide Vereine kämpfen derzeit um den Einzug in die dritte Liga und der Abstand von RWO auf den WSV beträgt lediglich zwei Zähler.