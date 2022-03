Schalke: Neue Traineraufgabe für Willi Landgraf

Der ehemalige Kultkicker Willi Landgraf hat einen neuen Job. Er bleibt allerdings in der Knappenschmiede des FC Schalke 04.

Am Mittwochabend hatte Willi Landgraf einiges zu tun. Zunächst hatte der Rekordspieler der 2. Liga zusammen mit Christina Heine, Unternehmenssprecherin und Abteilungsleiterin Kommunikation der SWB-Service- Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH, als Losfee für das 16. NRW-Traditionsmasters agiert. Später fungierte er als Fußball-Experte des RWO-Livestreams beim Regionalligaspiel seiner alten Liebe Alemannia Aachen bei Rot-Weiß Oberhausen.

Bevor Landgraf, der insgesamt 508 Spiele in der 2. Liga bestritt, die Spielpaarungen bekanntgab, hatte er aber noch eine Überraschung im Gepäck. Denn der Mülheimer teilte mit, dass er ab der kommenden Saison einen neuen Job antritt. Der jetzige Trainer der U16 des FC Schalke 04 bleibt bei den Königsblauen, wechselt aber das Team und den Verantwortungsbereich.

Bis heute hält Willi Landgraf zusammen mit Rüdiger Rehm auch den Rekord an Platzverweisen in der 2. Liga. Ein Einsatz in der 1. Liga war ihm jedoch nicht vergönnt.

„In der neuen Saison werde ich Co-Trainer bei der U23“, verriet Landgraf. Der ehemalige Aachener Publikumsliebling wird damit beim S04 künftig an der Seite seines ehemaligen Assistenztrainers Jakob Fimpel agieren. „Er war ja früher mal mein Co-Trainer, jetzt werde ich seiner“, bestätigte der 53-jährige Landgraf. Schalke hat Fimpel zur kommenden Saison bereits als Nachfolger des aktuellen Trainers Torsten Fröhling vorgestellt. Der 32-jährige Fimpel hat 2013 seine Tätigkeit bei den Königsblauen als Co-Trainer von Landgraf begonnen, war zeitgleich Videoanalyst. Aktuell trainiert er die U15 des Vereins.

Eine große Umstellung werde es für ihn nicht sein, sagte Landgraf, der gerne in die 2. Reihe zurücktritt. Schalke 04 will die U23-Trainerstelle künftig als Ausbildungs- und Perspektivtrainerstelle besetzen. Ex-Profi Landgraf ist seit 2009 bei den Knappen als Trainer aktiv. Dort hatte er seine lange Karriere als Spieler der U23 und Stand-by-Profi für die Bundesligamannschaft auch beendet.