Topspiel: So startet RWE nach der Corona-Auszeit bei Fortuna Köln

Heißer Mittwoch in der Regionalliga. Vier der Top 5 sind im Einsatz, Rot-Weiss Essen muss beim Topspiel bei Fortuna Köln antreten.

Es geht in die finale Phase in der Regionalliga West. Und Rot-Weiss Essen muss am Mittwoch (19.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) bei Fortuna Köln antreten.

Ein Kaltstart nach dem massiven Corona-Ausbruch bei RWE - drei Spiele mussten zuletzt abgesagt werden. Nun die erste Partie nach der unfreiwilligen Auszeit - und die hat es gleich in sich. RWE will zurück an die Spitze (wobei der Einspruch von RWE gegen die 0:2-Wertung der Münster-Partie noch läuft) - bei einem Dreier würde Essen Münster wieder überholen. Und Fortuna Köln will eine tolle Saison wieder in die richtige Richtung lenken, denn zuletzt gab es drei Spiele ohne Sieg - 1:1 gegen Homberg, 1:2 gegen den Bonner SC und 1:1 gegen Düsseldorf II.

Fortuna Köln: Weis - Löhden, Fünger, Lanius - Batarilo, Dej, Kegel, Poggenberg - Najar - Marquet, Demaj Weis - Löhden, Fünger, Lanius - Batarilo, Dej, Kegel, Poggenberg - Najar - Marquet, Demaj Fortuna-Bank: Buer, Rumpf, Ubabuike, Owusu, Försterling, Itter, Hölscher, Imbongo, Nadjombe Schiedsrichter: David-Markus Koj RWE: Davari - Plechaty, Heber, Herzenbruch, Bastians - Tarnat, Eisfeld - Young, Harenbrock, Kefkir - Engelmann RWE-Bank: Golz, Langesberg, Sauerland, Kaiser, Rüth, Krasniqi, Rios-Alonso, Janjic, Kleinsorge

Mit Blick auf die Aufstellung wird nicht zwingend klar, dass Leistungsträger zuletzt an Corona erkrankt waren. RWE baut nur einmal um im Vergleich zum letzten Spiel - dem 2:1-Erfolg bei Schalke II. Essens Trainer Christian Neidhart bringt Oguzhan Kefkir für José-Enrique Ríos Alonso. Nicht im Kader steht Luca Dürholtz, der auch erst spät aus der Quarantäne kam.

Update: Das Spiel wird aufgrund der 2G-Kontrollen und des hohen Zuschaueraufkommens mindestens 15 Minuten später starten.