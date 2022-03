Regionalliga: WSV siegt und klettert an RWO vorbei auf Rang vier

Der Wuppertaler SV hat das Regionalliga-Nachholspiel gegen den SV Straelen mit 2:1 (1:0) gewonnen.

Nach dem Last-Minute-Schock im Topspiel gegen Preußen Münster, als der Wuppertaler SV in der Nachspielzeit das 1:1 kassierte, hat der WSV am Mittwochabend wieder in die Erfolgsspur gefunden.

Im Nachholspiel der Regionalliga West gab es einen 2:1 (1:0)-Erfolg über den SV Straelen. Durch den Dreier springen die Bergischen auf den vierten Platz. Der SV Straelen bleibt Zwölfter.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Teams hatten Probleme, sich Chancen zu erarbeiten. Fast aus dem Nichts fiel kurz vor der Pause das 1:0 für den WSV. Felix Backszat traf nach 43 Minuten.

WSV: Patzler - Pytlik, Schweers, Berisha - Montag, Backszat, Hanke, Heidemann - Rama (75. Saric), Prokoph (93. Aboagye), Hagemann (85. Galle) Patzler - Pytlik, Schweers, Berisha - Montag, Backszat, Hanke, Heidemann - Rama (75. Saric), Prokoph (93. Aboagye), Hagemann (85. Galle) SV Straelen: Udegbe - Päffgen, Delorge, Dacruz Baraza, Miyamoto - Lunga (89. Fujiyoshi), Ngyombo (84. Mehlich) - Peitz, Simoes Ribeiro, Rizzo - Kader Tore: 1:0 Backszat (43.), 1:1 Kader (48.), 2:1 Prokoph (56.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Nach dem Wechsel die kalte Dusche für die Gastgeber. Kelvin Lunga flankte auf Kader. Der hatte am Fünfmeterraum sogar noch die Zeit, den Ball anzunehmen, einen Gegner ins Leere rutschen zu lassen und dann eiskalt abzuschließen.

Acht Minuten später ging der WSV aber erneut in Führung. Nach einem Bilderbuchangriff. Nach einem Doppelpass zwischen Kevin Hagemann und Niklas Heidemann musste Roman Prokoph am Ende nur noch einschieben.

In der Folge ging es wesentlich munterer zu als in den ersten 45 Minuten. Tore fielen aber keine mehr, der WSV gewann gegen den SVS mit 2:1.

Weiter geht es für Wuppertal am Sonntag (14 Uhr) bei der U23 des FC Schalke 04. Der SV Straelen spielt am Samstag (14 Uhr) beim SV Lippstadt.