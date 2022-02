Regionalliga West: Sechste Trainerentlassung der laufenden Saison perfekt

In der Fußball-Regionalliga ist noch ein knappes Drittel der Saison 2021/2022 zu absolvieren. Ein Verein hat in dieser Phase den Trainer entlassen.

Der SV Straelen und Thomas Gerstner gehen ab sofort getrennte Wege. Eigentlich wollte Gerstner den SVS erst im Sommer verlassen. RevierSport berichtete. Doch die Trennung erfolgte nun schon an diesem Montag.

"Wir haben mit Thomas ein offenes, ehrliches Gespräch geführt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt. Er hat so etwas auch schon geahnt. Am Ende des Tages wird ein Trainer auch an Ergebnissen gemessen und die haben leider nicht gestimmt. Wir wünschen Thomas alles Gute für seine zukünftigen Pläne", erklärt Rudi Zedi, Sportlicher Leiter, gegenüber RevierSport.

Trainerwechsel in dieser Saison: SV Rödinghausen: Carsten Rump für Nils Drube SV Straelen: Thomas Gerstner für Benedict Weeks KFC Uerdingen: Alexander Voigt für Dmitriy Voronov Alemannia Aachen: Fuat Kilic für Patrick Helmes Bonner SC: Markus von Ahlen für Björn Joppe SV Straelen: ? für Thomas Gerstner

Zedi wird, wie schon nach der Entlassung von Benedict Weeks, erneut als Interimstrainer auf der Bank des SV Straelen Platz nehmen. Schon am Mittwoch steht für Zedi die Rückkehr auf den Straelener Trainerstuhl an. Ab 19.30 Uhr gastiert der Regionalligist beim Oberligisten 1. FC Monheim. Es geht um das Viertelfinal-Ticket für den Niederrheinpokal. "Das ist ein wichtiges Spiel, in dem wir auf jeden Fall weiterkommen", betont Zedi. Im Vorjahr stand der SV Straelen im Niederrheinpokal-Finale und war hier dem Wuppertaler SV unterlegen.

Gerstner war seit dem 7. November 2021 Trainer in Straelen. Seine Bilanz: Drei Siege, zwei Remis, sechs Niederlagen, 7:17 Tore. Zudem konnte er mit der Mannschaft ins Niederrheinpokal-Achtelfinale einziehen.