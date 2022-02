RL West: Straelen sucht einen neuen Trainer

Der SV Straelen wird am Saisonende den Trainer austauschen. Das erzählte Präsident und Mäzen Hermann Tecklenburg in einem Interview mit der Rheinischen Post.

Der SV Straelen ist auf der Suche nach einem neuen Trainer. Der bisherige Coach Thomas Gerstner muss am Saisonende gehen. Das erzählte Präsident und Mäzen Hermann Tecklenburg in einem Interview mit der Rheinischen Post.

Als er dort Bilanz zog und meinte, die ursprünglichen Erwartungen, unter den ersten Fünf mitzuspielen herunterzuschrauben, berichtete er: „Trotzdem erwarte ich, dass die Mannschaft am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz steht. Und an die nahe Zukunft gedacht, wünsche ich mir, dass die Spieler bleiben, die ich und der neue Trainer weiterhin in Straelen sehen möchten.“ Nachgehakt, ob er wirklich „der neue Trainer“ sagte, meinte Tecklenburg: „Richtig zugehört. Thomas Gerstner wird uns zum Saisonende verlassen.“

Der 55-Jährige hatte das Amt beim West-Regionalligisten erst im November vom damals geschassten Benedict Weeks übernommen. Seitdem hat er zehn Pflichtspiele als Trainer beim Klub von der niederländischen Grenze leiten dürfen. In dieser Zeit holte er vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. In der Liga liegt sein Punkteschnitt bei 1,22. In der Tabelle stehen die Straelener auf Platz zwölf.

Am Mittwoch empfangen die Straelener noch den Wuppertaler SV zum Nachholspiel. Wie Tecklenburg gegenüber der RP berichtete, wird er das Spiel nicht live anschauen: „Das Spiel werde ich am Laptop verfolgen, weil ich mich beruflich in Berlin aufhalten werde. Ich erwarte das gleiche Engagement wie beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Wenn die Mannschaft als Gesamtpaket 100 Prozent abrufen kann, sind wir auch in Wuppertal für eine Überraschung gut.“