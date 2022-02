VfB Homberg: Die Zukunft des Trainer ist geklärt

Noch vor wenigen Tagen hatte RevierSport beim Sportchef des VfB Homberg nachgefragt wie es um die Zukunft des Trainer Sunay Acar steht. Nun gibt es eine offizielle Antwort.

Nur drei Siege aus 24 Spielen: Da lag die Frage, wie es um die Trainer-Personalie beim VfB Homberg bestellt ist, auf der Hand. "Wir sind realistisch und wissen, was die Mannschaft kann und was sie nicht kann. Sunay macht gute Arbeit. Wir werden in den nächsten Tagen mit Sunay Acar über die Zukunft sprechen", sagte Frank Hildebrandt am 18. Februar gegenüber RevierSport.

Nur fünf Tage später teilen die Homberg offiziell mit, dass Acar auch in der Saison 2022/2023 Trainer am Rheindeich bleibt. "Wie ich es schon gesagt habe: Sunay leistet hervorragende Arbeit und wir freuen uns, dass wir mit ihm in die Zukunft gehen", bekräftigt Sportchef Hildebrandt.

Der 43-jährige Acar war schon als Spieler im Juniorenbereich für die Gelb-Schwarzen aktiv, im Seniorenbereich hießen seine Stationen FC Wegberg-Beeck, Union Nettetal, SG Wattenscheid 09, Sportfreunde Hamborn 07, 1. FC Passau und Schwarz-Weiß Essen. 2009 kehrte er nach Duisburg-Homberg zurück, war eine wichtige Stütze im Kampf um den Klassenerhalt in der damaligen Niederrheinliga und ein Jahr später Kapitän des NRW-Liga-Aufstiegsteams von Trainer Stefan Janßen.

Als Trainer führte er 2018 die zweite Mannschaft des VfB zu souveräner Meisterschaft und Aufstieg in die Bezirksliga. Im Sommer 2021 übernahm Acar die VfB-Regionalligamannschaft und bildet seitdem mit Co-Trainer Oliver Adler und Torwarttrainer Markus auf der Heiden ein Team.