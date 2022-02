RWE-Sportdirektor: "Young zu halten, wird brutal schwer"

Rot-Weiss Essen steht auf Platz eins der Regionalliga West und spielt einmal mehr eine bärenstarke Saison. Da ist es auch naheliegend, dass einige Spieler Begehrlichkeiten wecken.

"Isi, Isi Young" schallte es aus der Westkurve in den letzten Minuten beim 4:1-Heimsieg von Rot-Weiss Essen über Fortuna Düsseldorf II. Soeben hatte der pfeilschnelle Außenstürmer Isaiah Young mit einem irren Solo-Tor das Spiel entschieden. Es war ein Treffer der Kategorie "Tor des Monats" (siehe Video).

22 Spiele, sechs Tore und acht Vorlagen: So lautet die Bilanz des 23-jährigen US-Amerikaners in dieser Saison. Young gehört zweifelsohne zu den großen Leistungsträgern im Team von Trainer Christian Neidhart. RevierSport wählte den Linksaußen auch in die "Elf der Hinrunde 2021/2022".





Flügelflitzer, Leistungsträger, persönliche Auszeichnung durch RS, stark verdächtigter Tor-des-Monats-Februar-2022-Torschütze, Fanliebling: Kein Wunder, dass Young große Begehrlichkeiten weckt - bei Rot-Weiss Essen für eine vorzeitige Vertragsverlängerung und bei der höherklassigen Konkurrenz für einen Arbeitsvertrag ab dem 1. Juli 2022. Denn am Saisonende läuft Youngs Vertrag - ohne jegliche Zusatzoptionen - in Essen aus.

"Wann verlängert wird, kann ich nicht beantworten. Das liegt nicht an uns, wie es sich die Fans wohl auch vorstellen können. 'Isi' Young ist mit einem ganz klaren Ziel zu uns gekommen. Er hat in Bremen einen Profivertrag für die Bundesliga gehabt, er hat sich nach Belgien ausleihen lassen, doch das hat alles nicht so funktioniert. Er ist einer dieser Glücksgriffe, die wir verpflichten konnten und das noch für zwei Jahre. Jetzt spielt er konstant das, was wir uns schon letztes Jahr erhofft haben", sagte Essens Sportdirektor Jörn Nowak noch jüngst in einem Interview mit "staige.tv".

Wie RS aus Youngs Umfeld erfuhr, ist klar, dass Young definitiv nicht noch ein Jahr in der Regionalliga spielen wird. Klar ist auch, dass er ganz weit nach oben will. "Ich bin dem Verein sehr dankbar und liebe Rot-Weiss Essen. Aber klar habe ich auch persönliche Ziele. Ich will so hoch wie möglich spielen. Wo genau das sein wird, wird man dann sehen", betonte Young im RS-Interview. Noch in der jüngsten Vergangenheit lehnte Young nach Informationen dieser Redaktion eine Möglichkeit in die Major-League-Soccer (MLS) zu wechseln, strikt ab. Er will sich in Europa, am liebsten in Deutschland durchsetzen.

Nach RS-Informationen liegen Young mehrere Anfragen und auch konkrete Angebote von Aufstiegsaspiranten der 3. Liga und auch Zweitligisten vor. Jedoch, so heißt es aus Youngs Umfeld, will der US-Boy nicht vor April oder Mai über seine Zukunft entscheiden. Vielleicht doch noch eine kleine Chance auf einen RWE-Verbleib, Jörn Nowak?

"Ihn zu halten wird brutal schwer, das ist kein großes Geheimnis. Wir versuchen alles. Aber wenn er uns am Ende des Tages in die 3. Liga schießt und sein persönlicher Weg noch weiter nach oben führt, dann klatschen wir uns ab, bedanken uns artig dafür und dann geht es weiter. Es ist ja ganz legitim, dass ein Spieler so hoch wie möglich spielen will. Nichtsdestotrotz ist es nicht unmöglich, dass wir über die Saison den Weg gemeinsam gehen. Aber klar ist auch, dass 'Isi' brutal ambitioniert ist", antwortete Nowak bei "staige.tv".