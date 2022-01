KFC Uerdingen: Der Glaube an den Klassenerhalt ist zurück

Nach dem 2:2 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln glauben die Spieler und der Trainer des KFC Uerdingen wieder an eine Chance auf den Ligaverbleib.

Die Bilanz in der Regionalliga West ist immer noch ernüchternd. Zehn Punkte aus 23 Spielen. Ein Torverhältnis von 19:66. Am vergangenen Spieltag hieß es für den KFC Uerdingen nach 0:2 allerdings 2:2-Unentschieden gegen die Kölner Zweitvertretung.

Durch diese Aufholjagd schöpften die Uerdinger nun wieder Hoffnung. Zwar sind es immer noch zehn Punkte aufs rettende Ufer und andere Teams haben noch bis zu zwei Spielen weniger, trotzdem hat Kapitän Leonel Kadiata den Glauben noch nicht verloren: „Der Glaube an den Klassenerhalt ist, auch wenn das viele nicht denken werden, immer da. Auch wenn die Ergebnisse teilweise eine andere Sprache gesprochen haben, geben wir Woche für Woche Gas. Natürlich ist uns das in den Spielen nicht immer gelungen, aber wir hoffen, dass wir gerade durch so ein Comeback wie gegen Köln noch einmal etwas entfachen können.“

Der Punkt gegen Köln bringt uns nicht viel, wenn wir gegen Aachen auf den Sack bekommen. Also versuchen wir dort natürlich auch das Bestmögliche mitzunehmen. Leonel Kadiata

Ein vermutliches Endspiel steht für die Uerdinger trotzdem an. Am kommenden Wochenende (Samstag, 5. Februar, 14 Uhr) geht es gegen den Drittletzten aus Aachen. Wenn der Glaube an den Klassenerhalt wirklich noch besteht, ist ein Sieg Pflicht. Laut Kadiata wird die Woche vor dem wichtigen Auswärtsspiel aber nicht anders verlaufen, als sonst auch: „Es wird eine normale Woche. Für uns gibt es kein Spiel, was nicht besonders ist. Gerade weil wir unten drin sind, müssen wir jedes Spiel angehen, als wäre es unser letztes. Der Punkt gegen Köln bringt uns nicht viel, wenn wir gegen Aachen auf den Sack bekommen. Also versuchen wir dort natürlich auch das Bestmögliche mitzunehmen.“

Auch der Traumtorschütze aus dem Köln-Spiel, Pepijn Schlösser, blickt optimistisch auf das Spiel gegen Aachen: „Nach dem Punkt über Köln werden wir hart und mit frohen Gesichtern trainieren. Ich hoffe, dass wir das Sechspunktespiel gegen Aachen dann gewinnen und den Klassenerhalt noch schaffen können.“

Für Uerdingen-Trainer Alexander Voigt ist die Zielsetzung klar: Das umsetzen, was gegen Köln zum Punktgewinn geführt hat: „Wir haben gegen Köln II gesehen, was der Maßstab ist, um in dieser Liga zu bestehen. Es war wichtig zu merken, was die Basis in Sachen Einsatz und Laufbereitschaft ist. Das gilt es auch gegen Aachen umzusetzen.“