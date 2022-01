Schalke: So bewertet U23-Trainer Fröhling seine Winter-Zugänge

Die Personalsituation bei der U23 des FC Schalke 04 ist angespannt. Trainer Torsten Fröhling sieht die Situation dennoch als Chance – und ist zufrieden mit den Neuzugängen.

Die personelle Lage bei der U23 des FC Schalke 04 ist weiterhin angespannt, dennoch ist das Team mit sechs Punkten und 8:2 Toren - zwei 4:1-Siege - aus zwei Spielen sehr gut ins neue Jahr gestartet.

Trainer Torsten Fröhling hat damit fast schon gerechnet: „Ich habe in den letzten Jahren gesagt, dass man als U-Mannschaft in der Rückrunde stärker wird. Dann hat man sich an den Herrenfußball gewöhnt, sodass man die Regionalliga besser annimmt. Das ist immer ein Entwicklungsprozess. Dass es für uns jetzt so losgeht, unter diesen Umständen, ist mehr als in Ordnung.“

Besser kann es nicht laufen, wenn du aus der Landesliga kommst und in Gladbach reingeschmissen wirst. Wir wussten gar nicht, ob die das überhaupt durchhalten. Das war ja notgedrungen und auf einmal performen die so. Das ist schon gut. Torsten Fröhling über die Winter-Zugänge

Die genannten Umstände sind die vielen Kranken und Verletzten, auf die der Coach momentan verzichten muss. Dennoch sieht er in der aktuellen Situation auch eine Chance: „Ich bleibe dabei, so viel komplizierter es auch wird, jeder Spieler weiß, ich kann nicht so viel wechseln, da kann sich jeder präsentieren und über sich hinauswachsen. Ich bin sehr zufrieden.“

Die Neuzugänge, die im Winter geholt wurden, machten ihre Sache bisher gut. Mit Niklas Castelle, Nelson Amadin und Hans Anapak standen drei von ihnen beim 4:1-Sieg über die Sportfreunde Lotte in der Startelf. Castelle, der aus der Landesliga vom VfL Senden kam, und Amadin (zuletzt ohne Verein), trafen direkt in ihrem Pflichtspieldebüt gegen die zweite Elf von Borussia Mönchengladbach.

Neuzugänge machen ihre Sache gut

Fröhling zeigte sich mehr als zufrieden mit den Einständen seiner neuen Schützlinge: „Besser kann es nicht laufen, wenn du aus der Landesliga kommst und in Gladbach reingeschmissen wirst. Wir wussten gar nicht, ob die das überhaupt durchhalten. Das war ja notgedrungen und auf einmal performen die so. Das ist schon gut.“

Trotz Traum-Einstände der beiden Neuen weiß der Trainer, dass es nicht unbedingt so weitergehen wird: „Die Jungs werden auch mal in ein Loch fallen. Aber wir sind sehr glücklich, dass sie gleich so funktionieren. Die Mannschaft hat sie auch gut aufgenommen.“

Auch Anapak, der erst am Donnerstag fest verpflichtet wurde, gab ein ordentliches Debüt. Seit einiger Zeit war der 20-Jährige im Probetraining, Fröhling hätte ihm aber gerne noch ein paar Wochen Zeit gegeben. „Wir haben ihn jetzt verpflichtet, damit wir eine Alternative mehr haben. Er stand eher notgedrungen in der Startelf, hat seine Sache aber ordentlich gemacht.“

Am kommenden Wochenende geht es für die Fröhling-Elf zum FC Wegberg-Beeck (Samstag, 5. Februar, 14 Uhr).