Schalke-Talent wechselt innerhalb der Regionalliga West

Der SC Wiedenbrück hat auf dem Transmarkt nachgelegt. Ein Spieler aus der U23 des FC Schalke 04 läuft ab jetzt für die West-Regionalligisten auf.

Das Pflichtspiel-Jahr beginnt gut für alle, die es mit dem SC Wiedenbrück halten. Zum Restrunden-Auftakt am Samstag feierte der Regionalligist einen deutlichen 5:1-Sieg gegen den KFC Uerdingen. Und am Sonntagabend wartete der Klub auch noch mit personellen Neuigkeiten auf.

Demnach haben die Wiedenbrücker Stanislav Fehler aus der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04, die ebenfalls in der Regionalliga West spielt, verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, hat der offensive Flügelspieler einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison unterzeichnet. "Durch viel Tempo und einen guten Abschluss" könne Fehler die Mannschaft bereichern, heißt es.





Der 19-Jährige war vor der laufenden Saison aus der U19 von Schalke in die U23 aufgerückt. Dort konnte er sich allerdings nicht durchsetzen. Nur vier Einsätze sammelte er in der Hinrunde bei einer Netto-Spielzeit von 91 Minuten. Er blieb ohne Startelf-Einsatz für die S04-Reserve und stand seit dem 2. Oktober überhaupt nicht mehr in der Regionalliga auf dem Platz.

In Gelsenkirchen spielte er im Herbst auch einmal an der Seite der Profis. Er kam beim 2:0-Testspielsieg gegen den VfB Lübeck zum Einsatz.

Nun also der Wechsel nach Wiedenbrück. Hier ist er nach Maik Amedick, der aus der Drittliga-Reserve von Borussia Dortmund nach Westfalen kam, der zweite Winter-Zugang.

Blickt man auf die Tabelle, ist der Wechsel für Fehler sogar ein Aufstieg. Schließlich steht Schalkes U23 auf dem 14. Tabellenplatz und kämpft gegen den Abstieg, während der SCW als Sechstplatzierter zu den Überraschungen der laufenden Saison gehört.