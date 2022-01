Regionalligist vor Verpflichtung von BVB-Talent

Der SC Wiedenbrück steht offenbar kurz vor der Verpflichtung eines Talents von Borussia Dortmund. Und es gibt noch einen zweiten Probespieler beim West-Regionalligisten.

Nach einem flexiblen Mittelfeldspieler würde man noch Ausschau halten - das hatte Daniel Brinkmann, Trainer des SC Wiedenbrück, neulich von RS auf mögliche Winter-Zugänge angesprochen erklärt. Den könnte der Klub aus der Regionalliga West nun gefunden haben. Denn derzeit trainiert in Maik Amedick ein Spieler beim SCW mit, der das Anforderungsprofil erfüllt.

Der 19-Jährige steht in der U23 von Borussia Dortmund unter Vertrag und soll für eineinhalb Jahre ausgeliehen werden. Beim BVB war Amedick zuletzt außen vor. In der laufenden Drittliga-Saison ist er noch ohne Einsatz. "Wir sind uns mit dem Spieler soweit einig, er wird für bis Sommer 2023 für uns auflaufen und anschließend nach Dortmund zurückkehren", bestätigte Brinkmann auf der Vereinswebsite. Im Vorbereitungsspiel gegen den SC Verl am Donnerstagabend gehörte Amedick bereits zum Kader der Wiedenbrücker.

Mit dabei beim Verl-Test war darüber hinaus ein zweiter Gastspieler: Nico Lübke, der aktuell an Westfalia Herne gebunden ist - und ursprünglich ebenfalls aus dem Nachwuchs des BVB stammt. Für Herne bestritt der 20-jährige Innenverteidiger in der laufenden Oberliga-Saison 14 Einsätze.

Auf der Abgangsseite hatte der SCW bereits zwei Personalien vermeldet: Daniel Latkowski sowie Julian Meier haben den Verein verlassen. Derweil unterzeichnete Fabian Brosowski einen neuen Vertrag für die kommende Spielzeit.