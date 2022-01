Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen zog am Samstagmittag bei Viktoria Köln mit 2:4 den Kürzeren. RWE-Coach Christian Neidhart sprach von einer guten Einheit.

Für Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen war das kurzfristig vereinbarte Testspiel gegen den Drittligisten Viktoria Köln der letzte Auftritt vor dem Restrundenauftakt.

Gegen die klassenhöhere Viktoria wollten die Rot-Weissen sehen, wo sie in der Endphase der Vorbereitung stehen und wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf gewinnen. RWE-Coach Christian Neidhart erklärte im Vorfeld, dass seine Mannschaft ein "sehr guter Test" erwarten würde. So kam es dann auch: In einem kurzweiligen Spiel verlor Essen in Köln mit 2:4 (0:2). Die Niederlage war verdient: In der Defensive machte die Neidhart-Elf ungewöhnlich viele einfache Fehler und in der Offensive fehlte – mit Ausnahme der beiden Treffer durch Niklas Tarnat (69.) und Sandro Plechaty (83.) – der Zug zum Tor, so dass sich der Tabellenführer nur wenige Chancen erspielen konnte.

Das Ergebnis war verdient, aber zu hoch. Es ist immer gut in der Vorbereitung gegen Mannschaften zu spielen, die besser sind. Da kann man sich messen. Der RWE-Trainer über die Pleite in Köln.

Der Essener Trainer nahm die Niederlage gefasst auf: "Die Einheit war richtig gut für die Jungs. Wir haben gesehen, was wir verbessern können. Man hat schon gemerkt, dass die 3. Liga etwas anderes ist. Köln war effektiv. Nach unserem ersten Tor hatte ich gedacht, dass vielleicht noch etwas gehen könnte, aber dann haben wir sofort einen Konter gefangen, weil wir offen waren. Das Ergebnis war verdient, aber zu hoch. Es ist immer gut in der Vorbereitung gegen Mannschaften zu spielen, die besser sind. Da kann man sich messen."

Top-Spiel an der Essener Hafenstraße

Das Kräftemessen mit dem Drittligisten war der dritte und letzte Test - zuvor 1:2-Pleite gegen den SV Meppen und 4:1-Sieg bei der TSG Sprockhövel - in der Winter-Vorbereitung. Beim nächsten Spiel der Essener geht es dann wieder um Punkte im Liga-Betrieb: Am kommenden Sonntag (23.01., 14 Uhr) kommt es in der West-Staffel zum Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter RWE und dem direkten Verfolger Wuppertaler SV. "Man muss nicht fünf Vorbereitungsspiele überragend spielen. Wichtig ist, dass wir gegen Wuppertal gut spielen", erklärte der Fußballlehrer abschließend.